Симоньян прокомментировала доклад Twitter о затратах RT на рекламу

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян в ответ на выступление представителей Twitter в конгрессе США с докладом о рекламе телеканала в этой соцсети задалась вопросом о затратах американских СМИ в русскоязычном сегменте Twitter.

"Twitter обнародовал в конгрессе чудовищную информацию — мы тратили деньги на свои рекламные кампании. Как это делают все нормальные медиаорганизации в мире. Теперь мы вынуждены пойти дальше и чистосердечно сознаться: еще мы тратили деньги на рекламу в аэропортах, в такси, на билбордах, в интернете, на телевидении и радио. Наши рекламные ролики даже на CNN крутились. Как-то нам не пришло в голову, что в развитой демократии обычная реклама СМИ может оказаться подозрительной и вредоносной активностью. Кстати, такие же кампании в русском сегменте Twitter ведут американские СМИ. Очень интересно узнать, сколько они на это тратят, кого таргетируют и с какой целью", — сказала Симоньян РИА Новости.