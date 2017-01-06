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Симоньян ответила на обвинения главы национальной разведки США

08:1206.01.2017
(обновлено: 17:54 06.01.2017)
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Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания главы национальной разведки США Джеймса Клэппера о том, что деятельность канала направлена против Соединенных Штатов.

Стенд телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Руссак
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Глава нацразведки США "глубоко обеспокоен" деятельностью телеканала RT
Американский политик на слушаниях в сенате в четверг заявил, что "глубоко обеспокоен" деятельностью RT. По его словам, телеканал "очень активно продвигает определенную точку зрения, относясь с пренебрежением к нашей системе, приписывает (США) лицемерие относительно прав человека и так далее". При этом он также указал на публикации "фальшивых новостей" и "использование соцсетей" как других видов информационной деятельности Москвы против США, но не привел никаких доказательств.

"Глава нацразведки США заявляет, что RT подрывает американскую систему, просто рассказывая о том, что происходит в его стране", — сказала Симоньян.

Здание Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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"Стыд и произвол". Журналисты и политики о свободе слова "по-европейски"
В последнее время нападки на российских журналистов отмечаются в США как в СМИ, так и со стороны официальных лиц. Ряд СМИ США, в частности, газета Washington Post, публиковали обвинения в адрес Sputnik и RT в предвзятости и распространении "ложных новостей", однако вскоре редакция Washington Post вынуждена была признать, что не может подтвердить достоверность информации в своей статье на эту тему.

Кроме того, тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать и в европейских странах. В ноябре Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы агентство Sputnik и телеканал RT. В тот же день эксперт исследовательского центра Henry Jackson Society при парламенте Великобритании Эндрю Фоксалл представил доклад, в котором заявил о необходимости вынесения на суд общественности контактов британцев с российскими СМИ или представителями российских властей.

© Ruptly
Путин назвал резолюцию о противодействии российским СМИ деградацией демократии. Видео

Скульптура Сердце Европы у здания Европейского парламента в Страсбурге, Франция
© AFP 2016/ Frederick Florin
"Деградация демократии". Европарламент решил бороться с российскими СМИ
В принятой ЕП резолюции "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", ряд положений которой граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждается, что РФ якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Из 691 депутата, принимавшего участие в голосовании, в поддержку документа проголосовали 304 человека, против — 179, воздержались — 208. Таким образом, однозначно за принятие документа высказалось меньше половины голосовавших.

Зал заседаний Европейского парламента в Страсбурге, Франция
© AFP 2016/ Patrick Hertzog
Целились в российские СМИ, а выстрелили себе в пятку
Президент РФ Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.

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