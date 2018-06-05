Владимир Попков: каждый гость ЧМ-2018 получит подарок от Волгограда

Волгоград подготовил собственную программу гостеприимства для футбольных болельщиков, которые посетят город в дни чемпионата мира по футболу. О готовности города к приему 200 тысяч туристов, о том, как их будут развлекать и обеспечивать их безопасность, рассказал в интервью РИА Новости вице-губернатор Волгоградской области Владимир Попков. Беседовала Светлана Самсонова.

— Чемпионат мира для каждого города-организатора является знаковым мероприятием. Волгоград готов встречать футбольных болельщиков?

— Город еще никогда не принимал такого большого мероприятия у себя. И все, что планировалось в течение семи лет в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, реализовано: объекты построены и запущены. Так, появились новый стадион "Волгоград Арена", рокадная дорога вдоль Волги, ряд коммунальных объектов. После проведения ЧМ-2018 его наследие в виде обновленной инфраструктуры станет толчком для дальнейшего развития города и популяризации спорта. На подготовку к чемпионату за семь лет потрачено около 40 миллиардов рублей из федерального, регионального бюджетов, а также внебюджетных источников.

Что касается благоустройства, благодаря ЧМ в Волгограде появилось уникальное городское пространство, куда входит ряд объектов — Мемориальный парк, Центральный парк культуры и отдыха, Дорога болельщиков и, конечно, красавец-стадион и новая набережная. Теперь эта территория стала комфортной зоной для досуга.

— Спортивные мероприятия, конечно, главные на чемпионате мира, а в плане культурно-развлекательной программы чем будете удивлять гостей и жителей города? © РИА Новости / Сергей Пивоваров Перейти в фотобанк В штаб-квартире ООН прошла презентация ЧМ-2018 по футболу в России

— Скучно точно не будет! Главным событием станет фестиваль болельщиков. Его подготовка — обязанность города, принимающего чемпионат. На организацию мероприятия, а фестиваль будет идти целый месяц — с 14 июня по 15 июля, областной бюджет потратил 313 миллионов рублей. Это застройка фан-зоны, монтаж экрана для трансляций матчей, обеспечение безопасности и культурная программа.

Каждый день в течение месяца (за исключением семи неигровых дней) на территории фан-зоны будут проходить мероприятия, где выступят как местные и российские, так и зарубежные популярные музыкальные группы. Так, например, в день открытия чемпионата и фестиваля болельщиков 14 июня в Волгограде выступит шведский исполнитель Arash, 22 июня, когда в Волгограде будут играть Исландия с Нигерией, в фан-зоне споет питерский Billy's Band, а на закрытии фестиваля мы ждем известную швейцарскую группу Kadebostany. Кроме выступлений артистов планируем организовать и светомузыкальное лазерное шоу, а также будут развлекательные программы от партнеров и спонсоров чемпионата.

Вообще, задача фестиваля болельщиков — дать возможность людям, которые не попали на стадион, на большом экране в атмосфере праздника посмотреть футбол.

Фан-зона будет работать примерно с 11 часов дня до полуночи. И вход свободный.

— Расскажите об устройстве фан-зоны, чем отличается волгоградская площадка от территорий в других городах-организаторах?

— Фестиваль болельщиков пройдет на Центральной набережной Волгограда, на верхней и нижней террасах. В этом, собственно, и заключается уникальность нашей площадки. Огромный экран будет установлен на нижней террасе на опоре с семиэтажный дом. И трансляции матча комфортно будет смотреть практически из любой точки фан-зоны.

Площадь фан-зоны составляет более 30 тысяч квадратных метров. Вместимость — 15 тысяч человек. По уровню безопасности эта территория будет соответствовать стадиону "Волгоград Арена". Здесь будут установлены интроскопы и входные рамки, камеры хранения, видеонаблюдение, позволяющее распознавать лица, будут работать службы безопасности, зоны управления потоками. На площадке организуют фуд-корты и спортивные аттракционы, обязательно будет сеть туалетных кабинок, адаптированных для инвалидов.

Также на площадке будет расположен дисплей, где можно будет познакомиться с культурными особенностями нашего региона, с нашими традициями. Там же будет работать стойка туристического центра, где представят экскурсионные маршруты.

— Куда вы отправляете туристов? И что лично посоветуете гостям города посетить? © Фото : предоставлено музеем "Сталинградская битва" Алексей Васин: наша задача - влюбить футбольных болельщиков в Волгоград

— Мы подготовили десять маршрутов, среди них есть, конечно, тур по знаковым мемориальным местам Волгограда — Мамаев курган, Аллея Героев. Предлагаем побывать в природном парке "Волго-Ахтубинская пойма". Лично я рекомендую прогулки на корабле по Волге, потому что вид центральной части города со стороны реки это очень интересно. Можно увидеть и стадион "Волгоград Арена", наш "танцующий" мост через Волгу. Думаю, это впечатлит гостей.

Еще у нас готовится специальное волгоградское меню. В ресторанах города мы предложим попробовать блюда, разработанные специально для чемпионата мира. Их особенность в том, что продукты, из которых готовятся блюда, выращены и произведены исключительно на территории Волгоградской области. А удивлять, конечно, будем русской кухней.

— А готовите какие-то туры для футболистов сборных команд, которые будут играть в Волгограде?

— Специально нет, только по запросу с их стороны. Экскурсии не предусмотрены регламентом, тем более что у нас команды не базируются.

— Фестиваль болельщиков единственное культурно-развлекательное мероприятие, которые в Волгограде будет проводиться в рамках ЧМ-2018? © РИА Новости / Нина Зотина Перейти в фотобанк В Moody's оценили влияние ЧМ-2018 на российскую экономику

— Нет, мы также планируем разные активности за пределами "последней мили", где ничто не должно людей отвлекать от прохода на стадион. На нескольких площадках — по дороге болельщиков, в парке культуры и отдыха — будут организованы концерты силами волгоградских коллективов.

Кроме того, все учреждения культуры Волгограда — музеи и театры — будут работать в дни чемпионата мира по футболу. Каждый из них подготовил свою программу. Отмечу, что посещение выставок, концертов и спектаклей для тех, у кого есть паспорт болельщика, в определенные дни будет по льготной цене или бесплатно.

— А где туристы могут узнать о репертуаре волгоградских театров и выставках?

— Во-первых, в каждой гостинице будет информация о культурных мероприятиях на каждый день. Потом, есть специальные интернет-ресурсы: welcomevolgograd.com, сайт ФИФА — welcome2018.com.

Но главным помощникам футбольным болельщикам станет телефон горячей линии — 8-800-350-78-34. Многоязыковой колл-центр будет работать в круглосуточном режиме. Здесь говорят на английском, немецком и французском языках, а в дни матчей с участием Саудовской Аравии и Японии, они играют 25 и 28 июня, соответственно еще на арабском и японском. По телефону можно узнать обо всех мероприятиях, как и куда добраться. А в случае, если что-то произойдет с иностранным гостем, служба 112 сможет связаться с колл-центром и получить помощь в коммуникации.

— Что болельщики смогут увезти из Волгограда на память, кроме впечатлений? © РИА Новости / Владимир Астапкович Кто к нам с мячом придет? Путеводитель по Волгограду

— Конечно, в городе будут организованы площадки для торговли сувенирами волгоградского производства и изделия народного промысла: гончарные, ковка, царицынская игрушка (Волгоград до 1925 года носил имя Царицын — ред.) и прочее.

А еще мы заготовили около 200 тысяч комплектов сувенирной продукции для каждого гостя, который к нам приедет на железнодорожный или автовокзал, прибудет в аэропорт. Что это, я не скажу, но это недорогая, но многофункциональная вещь, которая позволит улыбнуться и запомнить Волгоград как гостеприимный город.