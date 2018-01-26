Сергей Миронов: санкции США призваны заблокировать развитие России

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов четыре года назад в числе других граждан РФ был внесен в санкционный список США, которые были не согласны с действиями России в ходе украинского кризиса. В интервью РИА Новости политик рассказал, как санкции влияют на его жизнь и работу, в каких областях Москве и Вашингтону все же стоит сотрудничать, а также назвал главную мишень американских санкций с идеологической точки зрения.
— Сергей Михайлович, вы не первый год находитесь в санкционном списке США. Ощущаете ли вы это? Отражаются ли эти санкции на вашей жизни, работе?
— Как вы относитесь к перспективе продления американских санкций?
США и Россия – ведущие мировые державы, которые играют особую роль в обеспечении глобальной безопасности. Вместе мы могли бы горы свернуть – например, в области науки, защиты окружающей среды, в вопросах борьбы с терроризмом, в развитии здравоохранения. И то, что Россия и Соединенные Штаты оказались в ситуации жесткого противостояния, это упущенные возможности, это трагедия для всей планеты, но это не по нашей вине.
— Очевидно, что санкции не показали свою эффективность. Зачем, по-вашему, Вашингтон не отказывается от них? Какую цель преследуют американские власти?
Конечная цель – блокировать развитие России, которая в Вашингтоне видится сегодня главной и чуть ли не единственной угрозой сохранения американской гегемонии в мире. Поскольку военное и политическое давление на Россию не приносит должного результата, на Западе сделали ставку на экономическую конфронтацию. А в идеологическом плане главной мишенью для Запада является действующий президент РФ Владимир Путин как лидер, который целенаправленно действует в русле геополитических интересов России.
— Недавно Госдума приняла законопроект о СМИ-иноагентах в качестве ответа на недружественные действия американских коллег. Какие еще ответные меры, по вашему мнению, необходимо принять в ближайшее время?
Повторю, принятый Госдумой закон – это зеркальная реакция на действия США. Это не наш выбор. В планы российских парламентариев не входит выработка каких-либо специальных мер по ограничению работы журналистов и средств массовой информации, в том числе зарубежных.
Нам сегодня о другом стоит подумать: как усилить наше информационное влияние за рубежом, как сделать так, чтобы "Россия сегодня", Sputnik, другие наши медиа ни в чем не нуждались. Слова правды, объективная точка зрения должны доходить до всех, кто хочет получать достоверную информацию о том, что происходит в нашей стране и в мире.
— И последний вопрос, который волнует многих, когда, по вашему мнению, будут отмены санкции против России?
Агрессивные планы в отношении России подпитывает иллюзия, что все зависит от субъективной позиции отдельного человека – президента страны. На Западе не понимают или не хотят понять, что сила нашего президента, помимо его личных качеств, кроется в опоре на волю народа. И у россиян есть уникальный шанс продемонстрировать свою волю 18 марта на избирательных участках. И именно поэтому у каждого гражданина нашей страны есть особая причина прийти на избирательный участок 18 марта.
Пусть недруги России убедятся в том, что им противостоит могучая страна, народ, сплотившийся вокруг национального лидера, что любые способы давления на нашу Родину бессмысленны и обречены на провал.
Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>