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Интервью

Сергей Миронов: санкции США призваны заблокировать развитие России

Сюжет:
Санкции в отношении России (6463)
10:0026.01.2018
0910
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПредседатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов. Архивное фотоПредседатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов четыре года назад в числе других граждан РФ был внесен в санкционный список США, которые были не согласны с действиями России в ходе украинского кризиса. В интервью РИА Новости политик рассказал, как санкции влияют на его жизнь и работу, в каких областях Москве и Вашингтону все же стоит сотрудничать, а также назвал главную мишень американских санкций с идеологической точки зрения.

— Сергей Михайлович, вы не первый год находитесь в санкционном списке США. Ощущаете ли вы это? Отражаются ли эти санкции на вашей жизни, работе?

Флаги США и Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Европейцы считают новые санкции США неприемлемыми, показал опрос
Если санкции и оказывают влияние на мою работу и на то, что вне ее, то скорее положительное. Я уже говорил, что горжусь включением в черные списки и США, и Евросоюза. И это не ради бравады или красного словца. Санкции стали реакцией Запада на наши действия, направленные на защиту национальных интересов России. И если "партнеры" считают нужным наказать вашего покорного слугу за такие "грехи", значит, я добросовестно выполняю свою работу, значит, моя позиция и позиция партии "Справедливая Россия" правильная, значит, мы и впредь будем придерживаться курса на укрепление российского государства. Что касается ограничений на зарубежные вояжи, то санкции прибавляют мне шансов посмотреть как можно больше примечательных мест здесь, у нас в стране. В России столько красот, столько удивительных уголков, что не хватит нескольких жизней, чтобы все посетить.

— Как вы относитесь к перспективе продления американских санкций?

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
Подъемная сила: почему санкции против России не работают
Санкции – это всегда аномалия. Считаю, что ответственный политик по определению не может приветствовать введение или продление каких-либо дискриминационных мер, будь то в экономике или какой-либо другой сфере. Особенно в наше время, когда мы живем в очень тесном взаимосвязанном мире.

США и Россия – ведущие мировые державы, которые играют особую роль в обеспечении глобальной безопасности. Вместе мы могли бы горы свернуть – например, в области науки, защиты окружающей среды, в вопросах борьбы с терроризмом, в развитии здравоохранения. И то, что Россия и Соединенные Штаты оказались в ситуации жесткого противостояния, это упущенные возможности, это трагедия для всей планеты, но это не по нашей вине.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПредседатель политической партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в Государственном геологическом музее имени В.И. Вернадского. 25 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель политической партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в Государственном геологическом музее имени В.И. Вернадского. 25 ноября 2017

— Очевидно, что санкции не показали свою эффективность. Зачем, по-вашему, Вашингтон не отказывается от них? Какую цель преследуют американские власти?

Флаги США и ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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США – Европе: нравится, не нравится – вот санкции, красавица
Я бы не стал категорично утверждать, что санкции показали свою неэффективность. Они и не рассчитаны на сиюминутный эффект. Принятые в США антироссийские законы – это не санкции в общепринятом привычном смысле, не действия против отдельных лиц, конкретных компаний или рынков. Речь идет о комплексной долгосрочной стратегии, которая заключается в выстраивании жесткой системы глобальной изоляции нашей страны.

Конечная цель – блокировать развитие России, которая в Вашингтоне видится сегодня главной и чуть ли не единственной угрозой сохранения американской гегемонии в мире. Поскольку военное и политическое давление на Россию не приносит должного результата, на Западе сделали ставку на экономическую конфронтацию. А в идеологическом плане главной мишенью для Запада является действующий президент РФ Владимир Путин как лидер, который целенаправленно действует в русле геополитических интересов России.

Недавно Госдума приняла законопроект о СМИ-иноагентах в качестве ответа на недружественные действия американских коллег. Какие еще ответные меры, по вашему мнению, необходимо принять в ближайшее время?

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости
"Свобода слова" в США и "влияние" Кремля: Симоньян рассказала о работе RT
Наш закон о СМИ-иноагентах – это вынужденная мера в ответ на дискриминацию российских медиа американскими властями. Вашингтон продемонстрировал свой страх перед свободой слова, которая декларируется как основная ценность западной демократии. Американским политикам не нравится, что у их сограждан появилась возможность узнать альтернативную точку зрения и самим сделать выводы.

Повторю, принятый Госдумой закон – это зеркальная реакция на действия США. Это не наш выбор. В планы российских парламентариев не входит выработка каких-либо специальных мер по ограничению работы журналистов и средств массовой информации, в том числе зарубежных.

Нам сегодня о другом стоит подумать: как усилить наше информационное влияние за рубежом, как сделать так, чтобы "Россия сегодня", Sputnik, другие наши медиа ни в чем не нуждались. Слова правды, объективная точка зрения должны доходить до всех, кто хочет получать достоверную информацию о том, что происходит в нашей стране и в мире.

Попали под контроль
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Попали под контроль

— И последний вопрос, который волнует многих, когда, по вашему мнению, будут отмены санкции против России?

Государственные флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В National Interest рассказали, как помирить Россию и США
Санкции – это всерьез и надолго. Идет большая геополитическая схватка, ставка в которой чрезвычайно велика. Я уже говорил, какую цель ставят инициаторы санкций. И пусть цель эта недостижима, гадостей нам могут сделать немало.

Агрессивные планы в отношении России подпитывает иллюзия, что все зависит от субъективной позиции отдельного человека – президента страны. На Западе не понимают или не хотят понять, что сила нашего президента, помимо его личных качеств, кроется в опоре на волю народа. И у россиян есть уникальный шанс продемонстрировать свою волю 18 марта на избирательных участках. И именно поэтому у каждого гражданина нашей страны есть особая причина прийти на избирательный участок 18 марта.

Пусть недруги России убедятся в том, что им противостоит могучая страна, народ, сплотившийся вокруг национального лидера, что любые способы давления на нашу Родину бессмысленны и обречены на провал.

Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>

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