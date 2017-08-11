Андрей Веселов, РИА Новости
В США продолжается скандал о "русских связях" президента Дональда Трампа. Спецпрокурор США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер созывает "Большое жюри", чтобы оценить встречу сына президента Трампа-младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой. Корреспондент РИА Новости поговорил с адвокатом и выяснил, зачем она встречалась с сыном тогда еще кандидата в президенты.
— Агенты ФБР провели обыск у одного из участников встречи с сыном Трампа — Пола Манафорта, бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа. Как написала The Washington Post, обыск проводился без предупреждения и в рамках расследования спецпрокурора Мюллера. До этого появилась информация, что Мюллер созывает "Большое жюри". Как вы расцениваете этот поворот, означает ли это, что и вам есть чего опасаться?
— Ну, во-первых, кто сказал, что обыск имел отношение к моей встрече? Спецпрокурор Мюллер, если верить СМИ, проводит расследование финансовых сделок господина Манафорта. Также известно, что он проводит расследование о якобы имевших место вмешательствах в выборы президента США. Это его работа. Я не слышала какого-либо отчета команды Мюллера перед прессой, что эти действия имеют какое-то отношение к моей встрече с сыном тогда еще даже не единственного кандидата от республиканцев. Уверена только в одном, что всех, кто раздул и поддерживает параноидальные бредни о "заговоре" на встрече в Трамп-Тауэр, ожидает глубокое разочарование.
— Ранее вы говорили, что на встрече, кроме Трампа-младшего, были Манафорт и зять будущего президента Джаред Кушнер, но вам их даже не представили. Вы также говорили, что в ходе встречи Манафорт не проявлял никакого к ней интереса и занимался своими делами. Почему столько интереса сейчас к его участию в этой встрече?
— Думаю, только из-за того, что на момент ее проведения он занимал определенную должность в команде Трампа. Но я не помню, чтобы его имя было вообще произнесено, да еще в связи с какой-либо должностью. Он оставался для меня незнакомым человеком, сидящим с отсутствующим видом. Больше мне совершенно нечего сказать. Моя встреча не имела никакого отношения к выборам.
— Что вы ожидали от встречи с Трампом-младшим?
Ни одно из американских СМИ не хочет рассказать реальную историю. Но народ США имеет право знать правду. Это их история. Не российская. Свобода слова, прописанная в первой поправке Конституции США, не дает никому права на ее злоупотребление, а уж тем более права на забвение другого слова. То, что сегодня происходит в центральной американской прессе, это даже не цензура, это геноцид. Причем те, кто из американских СМИ или политиков, кто начинает сомневаться в "официальной версии", сами подвергаются невероятному давлению.
— Есть масса версий, зачем вы встречались с Трампом-младшим. Все-таки какую версию вы считаете правильной?
— Только ту, которую я знаю и о которой я изначально подробно рассказала в ответ на запрос The New York Times, а потом и в интервью на NBC. Но если с моим интервью на канале NBC при желании может ознакомиться каждый, то The New York Times мой детальный ответ скрыло от общественности.
Для того чтобы вы поняли мои мотивы, позвольте небольшую предысторию. Я — адвокат. И защищала конкретного человека от обвинений в легализации средств, похищенных у России. Все эти обвинения были выстроены правительством США в деле против моего клиента со слов Браудера и со ссылкой на "Закон Магнитского", который также был пролоббирован Браудером. Такой вот "дом, который построил Джек".
Браудер являлся ключевым свидетелем правительства США в деле против моего клиента. Именно Браудер направил заявление против него в прокуратуру Нью-Йорка в декабре 2012 года.
Поэтому я начала изучать в хронологическом порядке все, что было связано с этой историей. У меня нет такого медийного ресурса, как у Браудера: службы пиарщиков, сайтов, книг, видеороликов, политиков и журналистов, готовых аплодировать его "храбрости". Я изучала это все по документам, которые находила в открытом доступе. Кстати, сегодня некоторые американские издания также пытаются разобраться с этой историей в своих расследовательских материалах.
Я выяснила, что Магнитский никогда не был адвокатом. Он никогда не подавал никаких заявлений ни о каких преступлениях, а у Браудера никогда не похищались никакие компании, через которые были выведены деньги из бюджета. То есть деньги из нашего бюджета пришли к нему же, но чтобы отвести от себя подозрения, была придумана инсценировка хищения. Как у нас говорят: "Вор тот, кто громче всех кричит: "держи вора!".
Поэтому я думала правильным убрать политику из дела моего клиента, донести ставшую мне известной информацию до членов конгресса.
— Вы обсуждали на встрече отмену "Закона Магнитского"?
— Нет, конечно. Было бы утопией добиваться его отмены. Юридические механизмы устранения последствий, к которым привел этот закон, должны решать конгрессмены и наши законодатели. Закон упоминался на встрече как продукт, пролоббированный на возможно украденные деньги из нашей страны и легализованные в США.
Я говорила не столько о Браудере, сколько о ситуации, которую инициировал этот человек. Он с 2008 года ходил по кабинетам чиновников Белого Дома и конгресса, создавая образ "политической жертвы в России". И даже когда произошла трагическая смерть Сергея Магнитского — одного из тех людей, кто долгие годы работал на него, ему понадобилось еще два года для того, чтобы, как говорится, "распечатать легенду".
Если посмотреть на события, предшествовавшие успеху его лоббистской деятельности в конгрессе, то мы отчетливо можем увидеть, что только после того, как он стал обвинять политическое руководство нашей страны в "заказном убийстве адвоката-расследователя Магнитского", его история стала интересна политическому руководству США. Я не знаю, насколько Браудер талантливый финансист, но чего его команде точно не занимать, так это умения "хорошо упаковывать истории".
— Разговор с Трампом шел о Браудере?
— Не только. Я говорила о том, что "Закон Магнитского", который навешивает на Россию чудовищную ложь, привел к началу разрыва экономических, социальных и даже ментальных связей между нашими странами, вплоть до запрета усыновления. Видя на примере дела своего клиента, как спекулятивно общечеловеческими ценностями "замазываются" дыры в системе доказательств, я считала своим долгом рассказать то, что мне стало известно за годы собственного расследования.
— Но ведь в списках "Закона Магнитского" нет имени вашего клиента…
Хотя в последующем правительство в лице прокурора на протяжении всего дела подчеркивало, что каких-либо связей между моим клиентом и мошенничеством, которое, по их словам, а вернее, по словам Браудера, раскрыл Сергей Магнитский, нет. Когда же судья Полли в мае этого года исключил из числа доказательств по делу всю историю из "Закона Магнитского", а само правительство наконец под гнетом наших аргументов отказалось ссылаться на этот закон, дело было закрыто.
— На каких условиях?
Каких-либо причин, почему они этого не сделали, нет. Мои догадки снова, к сожалению, только в сторону Браудера, для которого эта сделка была не просто неожиданной, но и сильнейшим ударом. Я думаю, что Браудер предпринимает титанические усилия давления на прокуратуру, чтобы сделка была расторгнута. Тогда у него появился бы шанс снова "прокачать" свою историю через американский суд.
— Некоторые американские СМИ связывают вас с Сетом Ричем, членом Демократической партии США, который якобы передал WikiLeaks 53 000 электронных писем и 17 000 документов лидеров партии. В июле 2016 года он был убит. Вы были с ним знакомы?
И к этой фотографии была приписка "дом Весельницкой". Как эта переписка оказалась в открытом доступе, я не знаю, но вот фотографию своего дома я точно узнаю. Когда я это увидела, то стала всерьез опасаться, ведь речь идет уже о личной безопасности.
Но все тайное когда-нибудь становится явным. Такое ощущение, что шестой сезон "Карточного домика" вышел на полгода раньше.