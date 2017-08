Андрей Веселов, РИА Новости

В США продолжается скандал о "русских связях" президента Дональда Трампа. Спецпрокурор США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер созывает "Большое жюри", чтобы оценить встречу сына президента Трампа-младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой. Корреспондент РИА Новости поговорил с адвокатом и выяснил, зачем она встречалась с сыном тогда еще кандидата в президенты.

— Агенты ФБР провели обыск у одного из участников встречи с сыном Трампа — Пола Манафорта, бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа. Как написала The Washington Post, обыск проводился без предупреждения и в рамках расследования спецпрокурора Мюллера. До этого появилась информация, что Мюллер созывает "Большое жюри". Как вы расцениваете этот поворот, означает ли это, что и вам есть чего опасаться?

— Ну, во-первых, кто сказал, что обыск имел отношение к моей встрече? Спецпрокурор Мюллер, если верить СМИ, проводит расследование финансовых сделок господина Манафорта. Также известно, что он проводит расследование о якобы имевших место вмешательствах в выборы президента США. Это его работа. Я не слышала какого-либо отчета команды Мюллера перед прессой, что эти действия имеют какое-то отношение к моей встрече с сыном тогда еще даже не единственного кандидата от республиканцев. Уверена только в одном, что всех, кто раздул и поддерживает параноидальные бредни о "заговоре" на встрече в Трамп-Тауэр, ожидает глубокое разочарование.

© AP Photo / Mary Altaffer Глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт © AP Photo / Mary Altaffer Глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт

Во-вторых, "Большое жюри" привлекается довольно часто при расследованиях прокуратуры и ФБР. Однако эта тайная часть расследования. Она охраняется законом и не подлежит разглашению до момента судебных открытых слушаний, если до таковых вообще доходит. Смысл работы с "Большим жюри" заключается в том, чтобы оперативно и тайно закрепить или получить доказательства существования преступления или решить вопрос о наличии оснований для предъявления обвинений. Об этом, как вы понимаете, не сообщают в заголовках таблоидных газет.

Это полностью противоречит сути работы с "Большим жюри". Насколько я могу судить, прокуроров и следователей сейчас обхаживают лица, заинтересованные в эскалации конфликта с Россией. Таких "экспертов по России", как Майкл Макфолл (посол США в России в 2012-2014 годах, до этого помощник президента Барака Обамы по нацбезопасности. — Прим. ред.) и Уильям Браудер (финансист, основатель фонда Hermitage Capital Management, в России заочно осужден на девять лет за неуплату налогов. — Прим. ред.) мы уже слушали в конгрессе не раз. Вот такие манипуляторы и "архитекторы" холодной войны и должны стать, по моему мнению, объектами спецрасследований.

— Ранее вы говорили, что на встрече, кроме Трампа-младшего, были Манафорт и зять будущего президента Джаред Кушнер, но вам их даже не представили. Вы также говорили, что в ходе встречи Манафорт не проявлял никакого к ней интереса и занимался своими делами. Почему столько интереса сейчас к его участию в этой встрече?

— Думаю, только из-за того, что на момент ее проведения он занимал определенную должность в команде Трампа. Но я не помню, чтобы его имя было вообще произнесено, да еще в связи с какой-либо должностью. Он оставался для меня незнакомым человеком, сидящим с отсутствующим видом. Больше мне совершенно нечего сказать. Моя встреча не имела никакого отношения к выборам.

— Что вы ожидали от встречи с Трампом-младшим?

© AP Photo / Remy de la Mauviniere Чайка назвал фильм "Акт Магнитского. За кулисами" "приговором Браудеру" Это была попытка донести информацию о колоссальном финансовом и политическом мошенничестве отдельной группы людей, которые ловко манипулируют прессой и политиками. Мне нужна была поддержка в конгрессе на предстоящих слушаниях, куда был приглашен российский документалист Андрей Некрасов, снявший фильм "Закон Магнитского за кулисами" ("Закон Магниского" — это закон США о персональных санкциях в отношении ряда российских граждан, назван по имени аудитора Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО "Матросская тишина" в результате острой сердечной недостаточности. — Прим. ред.), который благодаря усилиями Браудера был запрещен к показу в Европарламенте месяцем ранее. На этих же слушаниях предполагалось, что выступлю и я.

© AP Photo / Carolyn Kaster Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США © AP Photo / Carolyn Kaster Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США

Это было частью моей работы по защите российского бизнесмена Дениса Кацыва (коммерсант, владелец компании Prevezon Holdings, американские активы которого прокуратура США подозревала купленными на деньги от налогового мошенничества из российского бюджета. — Прим. ред.) от необоснованного ведения дела против него на основании ложных заявлений Браудера.

Ни одно из американских СМИ не хочет рассказать реальную историю. Но народ США имеет право знать правду. Это их история. Не российская. Свобода слова, прописанная в первой поправке Конституции США, не дает никому права на ее злоупотребление, а уж тем более права на забвение другого слова. То, что сегодня происходит в центральной американской прессе, это даже не цензура, это геноцид. Причем те, кто из американских СМИ или политиков, кто начинает сомневаться в "официальной версии", сами подвергаются невероятному давлению.

— Есть масса версий, зачем вы встречались с Трампом-младшим. Все-таки какую версию вы считаете правильной?

— Только ту, которую я знаю и о которой я изначально подробно рассказала в ответ на запрос The New York Times, а потом и в интервью на NBC. Но если с моим интервью на канале NBC при желании может ознакомиться каждый, то The New York Times мой детальный ответ скрыло от общественности.

Газета предпочла не рассказывать того, что узнала от меня. Я не могу сказать, что их банально купили за деньги, уверена даже, что нет. Но их банально "развели" на их чувствах ненависти к их же президенту. Встреча с Трампом никак не касалась компромата на Клинтон, во всяком случае я не знала, что меня ожидали с этой целью. Я никогда никому не говорила, что у меня есть какой-то компромат на Клинтон. И если бы даже гипотетически предположить, что что-то подобное могло быть, смешно подумать, что подобная информация могла бы передаваться через адвоката, который открыто ведет дело и выступает против ряда решений конгресса.

Для того чтобы вы поняли мои мотивы, позвольте небольшую предысторию. Я — адвокат. И защищала конкретного человека от обвинений в легализации средств, похищенных у России. Все эти обвинения были выстроены правительством США в деле против моего клиента со слов Браудера и со ссылкой на "Закон Магнитского", который также был пролоббирован Браудером. Такой вот "дом, который построил Джек".

Браудер являлся ключевым свидетелем правительства США в деле против моего клиента. Именно Браудер направил заявление против него в прокуратуру Нью-Йорка в декабре 2012 года.

Поэтому я начала изучать в хронологическом порядке все, что было связано с этой историей. У меня нет такого медийного ресурса, как у Браудера: службы пиарщиков, сайтов, книг, видеороликов, политиков и журналистов, готовых аплодировать его "храбрости". Я изучала это все по документам, которые находила в открытом доступе. Кстати, сегодня некоторые американские издания также пытаются разобраться с этой историей в своих расследовательских материалах.

Я выяснила, что Магнитский никогда не был адвокатом. Он никогда не подавал никаких заявлений ни о каких преступлениях, а у Браудера никогда не похищались никакие компании, через которые были выведены деньги из бюджета. То есть деньги из нашего бюджета пришли к нему же, но чтобы отвести от себя подозрения, была придумана инсценировка хищения. Как у нас говорят: "Вор тот, кто громче всех кричит: "держи вора!".

Но когда-то и это не поможет. После смерти одного из сотрудников фирмы, которая работала на Браудера — Сергея Магнитского, эта легенда была дополнена самой мощной главой: якобы это хищение компаний раскрыл именно Магнитский, за что был арестован и убит. В чистом виде манипуляция. Я доводила эту информацию до американских адвокатов, они после изучения — до суда и прокуроров. Но я также понимала, что пока конгрессмены не начнут расследование о законности лоббирования "Закона Магнитского" и реальной истории Магнитского и Браудера, нам придется опровергать публичный правовой акт страны перед народом США в предстоящем суде присяжных. Чего из этических соображений не хотелось делать. Ведь мы бы вполне могли доказать, как их избранники работают и к чему это все приводит.

Поэтому я думала правильным убрать политику из дела моего клиента, донести ставшую мне известной информацию до членов конгресса.

— Вы обсуждали на встрече отмену "Закона Магнитского"?

— Нет, конечно. Было бы утопией добиваться его отмены. Юридические механизмы устранения последствий, к которым привел этот закон, должны решать конгрессмены и наши законодатели. Закон упоминался на встрече как продукт, пролоббированный на возможно украденные деньги из нашей страны и легализованные в США.

Для кого принимался этот закон Магнитского? Посмотрите, кто в списках Магнитского — судьи, прокуроры и следователи, которые выполняли свою работу, причем преимущественно по делам Браудера, такую же, какую выполняют полицейские, ФБР и судьи в США.

Я говорила не столько о Браудере, сколько о ситуации, которую инициировал этот человек. Он с 2008 года ходил по кабинетам чиновников Белого Дома и конгресса, создавая образ "политической жертвы в России". И даже когда произошла трагическая смерть Сергея Магнитского — одного из тех людей, кто долгие годы работал на него, ему понадобилось еще два года для того, чтобы, как говорится, "распечатать легенду".

Если посмотреть на события, предшествовавшие успеху его лоббистской деятельности в конгрессе, то мы отчетливо можем увидеть, что только после того, как он стал обвинять политическое руководство нашей страны в "заказном убийстве адвоката-расследователя Магнитского", его история стала интересна политическому руководству США. Я не знаю, насколько Браудер талантливый финансист, но чего его команде точно не занимать, так это умения "хорошо упаковывать истории".

После смерти Магнитского Браудер превратил бухгалтера, обвиненного в соучастии с ним в многомиллионном мошенничестве, в "адвоката-расследователя", брошенного в казематы за его "разоблачения". Но проблема Браудера состоит в том, что ни одного документа или свидетельства того, чтобы эта история хотя бы на 10% была правдой, не существует. Отсутствие фактов прикрывалось громкими выступлениями, за душу берущими историями. А на передний план выставлялись мать, сын и жена Сергея Магнитского. На горе людей он получил себе образ "политической жертвы".

— Разговор с Трампом шел о Браудере?

— Не только. Я говорила о том, что "Закон Магнитского", который навешивает на Россию чудовищную ложь, привел к началу разрыва экономических, социальных и даже ментальных связей между нашими странами, вплоть до запрета усыновления. Видя на примере дела своего клиента, как спекулятивно общечеловеческими ценностями "замазываются" дыры в системе доказательств, я считала своим долгом рассказать то, что мне стало известно за годы собственного расследования.

— Но ведь в списках "Закона Магнитского" нет имени вашего клиента…

— Вы абсолютно правы — его нет и никогда не было в списках, а его активы не были арестованы в рамках этого закона США. Но это не помешало в день подачи иска еще до того, как мой клиент об этом был уведомлен, анонсировать это дело как "первое дело по применению "Закона Магнитского".

Хотя в последующем правительство в лице прокурора на протяжении всего дела подчеркивало, что каких-либо связей между моим клиентом и мошенничеством, которое, по их словам, а вернее, по словам Браудера, раскрыл Сергей Магнитский, нет. Когда же судья Полли в мае этого года исключил из числа доказательств по делу всю историю из "Закона Магнитского", а само правительство наконец под гнетом наших аргументов отказалось ссылаться на этот закон, дело было закрыто.

— На каких условиях?

— Дело закончилось подписанием соглашения. Ответчики должны заплатить 5,8 миллиона долларов, это не является конфискацией или какой-то мерой ответственности. Правительство США полностью отказывается от претензий, подозрений, сделка констатирует отсутствие вины и причастности к событиям, изложенным в "Законе Магнитского" и иске. Сделка утверждена судьей Полли 15 мая, но деньги прокуратура так до сих пор не забрала.

Каких-либо причин, почему они этого не сделали, нет. Мои догадки снова, к сожалению, только в сторону Браудера, для которого эта сделка была не просто неожиданной, но и сильнейшим ударом. Я думаю, что Браудер предпринимает титанические усилия давления на прокуратуру, чтобы сделка была расторгнута. Тогда у него появился бы шанс снова "прокачать" свою историю через американский суд.

— Некоторые американские СМИ связывают вас с Сетом Ричем, членом Демократической партии США, который якобы передал WikiLeaks 53 000 электронных писем и 17 000 документов лидеров партии. В июле 2016 года он был убит. Вы были с ним знакомы?

— Я никогда не слышала об этом человеке и никогда не виделась с ним. Я об этом прочла только две недели назад, и это меня очень встревожило. Если Рич был информатором, то по теории голливудского жанра раскрывшегося агента убирают, а "тень убийства" падает на лицо, в интересах которого он действовал. Так родилась история о хакерской атаке на Национальный комитет Демократической партии США (DNC). Это очередная грязная подтасовка на смерти человека. Был опубликован доклад, из которого следует, что никакой "русской хакерской атаки" на DNC не было вовсе, а была внутренняя утечка информации от самих демократов . Меня подобные вещи не могут не тревожить, так как сведениями обо мне, как оказалось, Браудер обменивался с сотрудниками конгресса, а те передавали их в Госдепартамент.

Совершенно неожиданно в интернете, в незнакомом мне "Твиттере" я увидела фотографию своего дома! Я открыла, и оказалось, что эта фотография была прикреплена к письму Кайла Паркера некому Роберту Отто. А к ним письмо попало от Браудера. Потом в прессе я прочла, что Роберт Отто — руководитель аналитического отдела Госдепартамента по России. А Кайл Паркер — это помощник сенатора-демократа Бена Кардина. Этот человек больше всех орал на показе фильма Некрасова в Вашингтоне, пытался сорвать показ.

И к этой фотографии была приписка "дом Весельницкой". Как эта переписка оказалась в открытом доступе, я не знаю, но вот фотографию своего дома я точно узнаю. Когда я это увидела, то стала всерьез опасаться, ведь речь идет уже о личной безопасности.

Но все тайное когда-нибудь становится явным. Такое ощущение, что шестой сезон "Карточного домика" вышел на полгода раньше.