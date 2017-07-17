С больной головы: Госдеп США не умеет хранить секреты и винит в этом Россию

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Очередная утечка конфиденциальной информации из недр Государственного департамента Соединенных Штатов вызвала в Вашингтоне новый скандал. Но не по поводу порядков — точнее, отсутствия всякого порядка во внешнеполитическом ведомстве, где пренебрежение элементарными нормами информационной безопасности стало обычным делом. Согласно ставшей уже традиционной практике, очередной поток намеков, подозрений и прямых обвинений хлынул в адрес "русских хакеров".

Некий компьютерный взломщик, именующий себя Джонни Уокер, разослал по ряду адресов, включая известные СМИ, электронные письма, похищенные им с частного почтового ящика, принадлежащего сотруднику Госдепа. Причем не простого сотрудника, а служащего секретного разведывательного подразделения, который занимается исследованиями, касающимися России.

"Лучший разведчик по России" погорел на почте

"Вероятно, этот парень — лучший специалист разведки по России во всем правительстве США. Он больше кого бы то ни было знает, что там происходит", — так характеризует пострадавшего разведчика один из тех, кто состоял с ним в обнародованной переписке. Его слова приводит американское издание Foreign Policy, также получившее рассылку от хакера Джонни Уокера. Имя своего источника журнал не называет, как и имя разведчика — по просьбе Госдепа. Однако изданию "Коммерсантъ" удалось выяснить, что жертвой хакерской атаки стал специалист по российской внутренней политике, сотрудник Бюро разведки и исследований Госдепартамента Роберт Отто.

Взломан был электронный почтовый ящик Отто — сугубо личный и никак дополнительно не защищенный. Однако в нем хранилась переписка с сотрудниками ЦРУ и других американских разведслужб, а также со средствами массовой информации, неправительственными организациями и международными фондами, которая "даст вам доказательства того, кто несет ответственность за формирование повестки дня во многих странах мира, особенно там, где обстановка небезопасна", сказано в сопроводительном сообщении Джонни Уокера. Ему удалось похитить массив писем примерно за два года.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния © AP Photo / J. Scott Applewhite Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния

Вопрос о том, почему "лучший специалист" передавал секреты родины по незащищенным каналам, остается пока без ответа. Государственный департамент комментировать случившееся отказался. Воздержалось от комментариев и ЦРУ. Однако целый ряд государственных чиновников (в том числе из Госдепа) и экспертов спецслужб, опрошенных Foreign Policy (в большинстве своем, как обычно, анонимных), указывают пальцем на Кремль. Строится это в основном на намеках и подозрениях: что Отто является специалистом по России и что ФБР и обе палаты конгресса США ведут расследование "российского вмешательства" в американские президентские выборы.

При этом сообщается, что первым похищенную переписку опубликовал некий "малоизвестный крымский новостной сайт", якобы финансируемый российскими спецслужбами. Что опять-таки оставлено без подтверждения. В целом издание признает: "Нет никаких доказательств того, что сотрудник Госдепа стал жертвой российских хакеров".

Как инструкция по борьбе с утечками утекла из Госдепа

Хакер Джонни Уокер (или стоящая за ним хакерская группировка) не взламывал ресурсы государственных учреждений. Личный ящик Роберта Отто, подвергнувшийся атаке, принадлежит почтовой службе Gmail. И то, что там оказались письма, имеющие отношения к служебной деятельности сотрудника разведки, очень напоминает недавний и все еще не завершившийся скандал с личной перепиской экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Скандал этот разразился еще в марте 2015 года, когда The New York Times опубликовала статью о том, что в период работы на посту государственного секретаря с 2009 по 2013 год Клинтон использовала для служебной переписки свой личный незащищенный ящик hdr22@clintonemail.com — собственный почтовый сервер был установлен в ее доме в Нью-Йорке. За четыре года она получила более 60 тысяч электронных писем, примерно половина из них относилась к ее работе.

Столь грубое небрежение элементарными принципами безопасности стало поводом для расследования ФБР, которое, однако, было прекращено летом 2016 года — ведомство пришло к выводу, что в ее действиях нет состава преступления, хотя она и действовала "исключительно неосмотрительно". Двадцать восьмого октября расследование было вновь возобновлено. Поводом послужило то, что ФБР обнаружило еще почти 15 тысяч электронных писем, ранее не попавших в поле зрения.

Пикантности ситуации придало то, что часть этих новых писем агенты нашли на электронных устройствах, принадлежащих Энтони Вайнеру — супругу бывшей помощницы экс-госсекретаря Хумы Абедин, которая к тому моменту работала в избирательном штабе Клинтон. А бывший конгрессмен Вайнер в 2011 году вынужден был подать в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.

© AP Photo / Andrew Harnik Хиллари Клинтон и ее помощница Хума Абедин © AP Photo / Andrew Harnik Хиллари Клинтон и ее помощница Хума Абедин

Впрочем, даже если бы все сотрудники Госдепа соблюдали правила и пользовались исключительно служебной почтой, то это вряд ли уберегло их от неприятностей. Еще за полгода до "почтового скандала" с Клинтон, в ноябре 2014-го, Государственному департаменту пришлось временно отключить всю свою систему электронной почты из-за хакерской атаки, в результате которой была взломана система, обслуживающая незакрытые документы.

То, что с соблюдением режима конфиденциальности во внешнеполитическом ведомстве США дела обстоят из рук вон плохо, вынужден был признать и сам Госдеп. В феврале 2017 года стало известно о служебной записке, подготовленной юридическим отделом для госсекретаря Рекса Тиллерсона, в которой разъяснялось, как надо защищать от разглашения те или иные сведения и бороться с утечками. Трагикомизм заключается в том, что и эта инструкция была кем-то похищена — о ней рассказала газета The Washington Post.