ФСИН прокомментировала новое видео из колонии Цеповяза

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пресс-служба ФСИН прокомментировала новое видео из исправительной колонии №3 в Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз из "банды Цапков". Как заявили в ведомстве, видео снимали не в камере Цеповяза, а в комнате психологической разгрузки.

Речь идет о видеозаписи, на которой Цеповяз запечатлен с другими людьми, вероятно, тоже осужденными. Все они сидят в комнате с голубыми стенами, в ней стоит мягкая мебель и телевизор. Голос за кадром говорит, что в комнате "сделали ремонт, чтобы дышалось легче". Некоторые СМИ сообщили, что эта комната — тюремная камера Цеповяза.

В пресс-службе ФСИН отметили, что видеозапись относится к тому же периоду, что и вызвавшие скандал фотографии, то есть к 2015-2016 годам.

По словам представителя пенитенциарного ведомства, сейчас по этому видео идет проверка в рамках уголовного дела, возбужденного после публикации фотографий.

Деликатесы для заключенного

В начале ноября разразился громкий скандал после того, как СМИ опубликовали фотографии из колонии в Амурской области, где Цеповяз отбывает наказание. На снимках он позирует в робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.

После этого в колонии началась проверка. Она показала, что у Цеповяза были особые условия содержания. Это выражалось не только в передаче ему дорогих продуктов, но и предоставлении дополнительных свиданий, возможности свободно пользоваться мобильным и стационарным телефонами, а также встречаться с другими осужденными, с которыми по закону он не имеет права общаться. Кроме того, он регулярно переписывался с сыном, отправляя ему сообщения с различных номеров сотовых операторов.

Что касается деликатесов, то их доставляли Цеповязу каждый месяц на сумму от 30 до 60 тысяч рублей. Как рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куреной на канале "Эфир", знакомый посещал Цеповяза от одного до трех раз в месяц. При этом общий вес "гостинцев" мог превышать тридцать килограммов, хотя заключенным разрешено получать передачи не тяжелее двадцати килограммов. Помимо дорогих сортов сыра, колбасы, красной рыбы и икры, Цеповяз также получал сырое мясо, притом что по условиям содержания заключенным запрещено готовить самим.

Кроме того, Цеповяз нарушал правила для заключенных, когда работал пасечником. Ему полагалось находиться на пасеке только в определенное время, от камеры до места работы его должны были сопровождать конвоиры.

"Цеповяз эти условия не соблюдал, администрация колонии, соответственно, позволяла ему это делать. То есть я бы не сказал, что совсем свободно, но в неустановленное время он мог там перемещаться вне контроля, навестить пчел, пожарить шашлыки", — рассказал Куренной.

В результате Следственный комитет возбудил в отношении сотрудников колонии уголовное дело о превышении полномочий.

А сам Цеповяз попал в штрафной изолятор. Как рассказали в УФСИН, поводом для этого стало нарушение распорядка дня: заключенный не явился на завтрак.

Все дело в разводе?

Сам Цеповяз настаивал на том, что фотографии были поддельными. По его мнению, публикация снимков связана с бракоразводным процессом и разделом имущества с Натальей Стришней, а фальсификация понадобилась для того, чтобы оказать давление на суд.

Кроме того, Цеповяз возмутился бурной реакцией, которую вызвали фотографии.

"Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами. Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник", — говорилось в его заявлении.

Защитник Цеповяза Эльбрус Муртазов, со своей стороны, заявил, что готовит иск о клевете.

При этом адвокат Эдуард Чургулия, представляющий интересы бывшей жены Цеповяза, признал, что она передавала правоохранительным органам фотографии, среди которых могли быть и скандальные снимки обедов.

По словам Чургулия, Стришняя обратилась к правоохранителям и передала им фото, чтобы "пресечь захват бизнеса, принадлежащего ей и ее детям". Жалобы она подала конце прошлого и в течение нынешнего годов. А ФСИН, по словам юриста, на основании этих документов еще летом выявил нарушения режима при содержании Цеповяза.

Чургулия также рассказал, что Цеповяз исками к бывшей супруге и ее фирме блокирует работу ее хозяйства, где работают более 350 человек. Общая сумма исков превышает 600 миллионов рублей.

Убийство в станице Кущевская

Вячеслав Цеповяз отбывает наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская. Пятого ноября 2010 года в доме местного фермера обнаружили обгоревшие тела с колото-резаными ранами. Всего были убиты 12 человек: хозяева дома супруги Сервер и Галина Аметовы, их 19-летняя невестка и внучка, которой было меньше года, их соседи — мать и сын, а также гости из Ростова-на-Дону — бизнесмен Владимир Мироненко, две его маленькие дочери, супруга и ее родители. Дом преступники подожгли, чтобы скрыть следы преступления.

Через некоторой время виновных в убийстве нашли — это оказались члены банды Сергея Цапка. В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Цапка к пожизненному лишению свободы, но он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.

Пожизненные сроки получили также Владимир Алексеев и Игорь Черных. Цеповязу суд назначил двадцать лет лишения свободы, столько же — Николаю Цапку, а Владимиру Запорожцу — 19 лет.