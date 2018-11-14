БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя — РИА Новости. Запись, в которой председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова называет Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская в колонии строгого режима в Амурской области, "меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером", исчезла с ее страницы в Instagram, Охотникова сообщила через соцсеть, что это стало для нее "сюрпризом".
Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что следователи завели уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии. В УФСИН по Амурской области РИА Новости сообщили, что Цеповяз помещен в ШИЗО за нарушение распорядка дня, в обычную камеру, по словам адвоката Романа Бокова, его перевели в воскресенье.
Охотникова разместила в Instagram пост, где опубликовала фотографии Цеповяза, его камеры, спального места осужденного, снимки кухни и прихожей барака.
"Цеповяз Вячеслав Андреевич — известный предприниматель, легитимный депутат, меценат, потомственный фермер, то есть человек публичный, а уж в последнее время стал известен по гулявшим фото в интернете. Следует отметить, Цеповяз В.А. даже не обвинялся в убийстве 12 человек на улице Зеленой станицы Кущевской. Непосредственно от его действий не пострадал ни один человек, жертв нет",- написала Охотникова, уточнив, что эти "неопровержимые факты исходят из анализа обвинительного заключения, приговора и определения суда".
Позже данный пост исчез со страницы Охотниковой, и появилось видео, в котором женщина объясняет подписчикам, что для нее самой это "сюрприз".
Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.