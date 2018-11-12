В России заблокируют два сайта "Кэшбери"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Первомайский суд Ростова-на-Дону признал запрещенной на территории России информацию, размещенную на двух сайтах компании "Кэшбери", передал корреспондент РИА Новости из зала суда.

Речь идет о "кэшбери.рф" и "www.cashbery.com", уточнила судья. По истечении срока обжалования решение направят в Роскомнадзор для исполнения.

"Кэшбери" — посредническая платформа, через которую можно осуществлять финансирование под залог либо быстро выдать срочный заем под 0,8-1% в сутки физическим лицам сроком от 15 до 400 дней.

В конце сентября Центробанк сообщил, что передал информацию о "Кэшбери" в Генпрокуратуру и МВД. Регулятор усмотрел в деятельности организации "явные признаки финансовой пирамиды", основанной на принципах сетевого маркетинга, обещаний завышенной доходности и агрессивной рекламы в СМИ и соцсетях.

Позже Банк России направил данные о платформе в ФАС и оценил ущерб от деятельности "Кэшбери" в миллиарды рублей.

Суд проходит в Ростове-на-Дону, так как именно там зарегистрирована компания. Собственником идеи и всех разработанных площадок и продуктов является Артур Варданян. В холдинг также входят микрокредитная компания "Варшава", ООО "Кэшбери" и зарегистрированная в 2016 году в Великобритании PLC "Cashbery Limited". Головной офис холдинга располагается в Дубае.

Недавно Варданян объявил о прекращении работы "Кэшбери" и намерении создать новую инвестиционную компанию с охватом участников до 30 миллионов человек.