В России заблокируют два сайта "Кэшбери"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Первомайский суд Ростова-на-Дону признал запрещенной на территории России информацию, размещенную на двух сайтах компании "Кэшбери", передал корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Кэшбери" — посредническая платформа, через которую можно осуществлять финансирование под залог либо быстро выдать срочный заем под 0,8-1% в сутки физическим лицам сроком от 15 до 400 дней.
В конце сентября Центробанк сообщил, что передал информацию о "Кэшбери" в Генпрокуратуру и МВД. Регулятор усмотрел в деятельности организации "явные признаки финансовой пирамиды", основанной на принципах сетевого маркетинга, обещаний завышенной доходности и агрессивной рекламы в СМИ и соцсетях.
Позже Банк России направил данные о платформе в ФАС и оценил ущерб от деятельности "Кэшбери" в миллиарды рублей.
Недавно Варданян объявил о прекращении работы "Кэшбери" и намерении создать новую инвестиционную компанию с охватом участников до 30 миллионов человек.