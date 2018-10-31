ЦБ оценил ущерб от деятельности "Кэшбери"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Количество пользователей "Кэшбери", по предварительной оценке, достигает нескольких сотен тысяч, однако среди них могут оказаться боты, а реально вложившихся — меньше, заявил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"Экспертная оценка ущерба составляет, по консервативным оценкам, от 1 до 3 миллиардов рублей. Сейчас, собственно, в группах, которые так или иначе связаны с деятельностью данной организации, состоят несколько сотен тысяч человек. Но мы понимаем, что большая часть из них накручена, часть из них рекламная, боты, понятное дело. Людей, которые реально перечисляли деньги, их меньше", — ответил Лях на вопрос, какое количество человек могло стать жертвами "Кешбэри".

"По нашей информации, на 12 ноября в суде Ростова-на-Дону назначено рассмотрение по существу иска прокуратуры о блокировке информации, запрещенной к распространению на территории РФ, непосредственно той информации, которая через сайт распространяется", — сказал он, отвечая на вопрос, что мешает заблокировать сайт "Кэшбери".

По словам Ляха, ЦБ РФ на прошлой неделе направил информацию в ФАС с целью прекратить распространение рекламы услуг группы компаний "Кэшбери". "Мы направили информацию для того, чтобы они зафиксировали, то есть мы обратили их внимание фактически на то, что реклама продолжает распространяться", — сказал он.

В конце сентября Центробанк сообщил, что передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом " Кэшбери ". Регулятор усмотрел в деятельности "Кэшбери" "явные признаки финансовой пирамиды". Таковыми представитель Центробанка назвал деятельность, основанную на принципах сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.