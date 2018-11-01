Глава "Кэшбери" объявил о закрытии компании

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Компания "Кэшбери" и группа связанных с ней проектов прекращают работу, заявил в видеообращении на Youtube глава холдинга Артур Варданян.

"Регистрация на сайтах и инвестиционных платформах "Кэшбери", "Лига аукционов" и "Кэштрейдинг" невозможна. Создание новых инвестиций, переводы внутренней валюты, открытие консультационных центров и проведение обучающих мероприятий станут просто невозможными", — сказал Варданян, добавив, что 2 ноября пользователи смогут произвести индивидуальный расчет в личном кабинете сайта "Кэшбери".

Он также заявил о планах создать новую компанию, куда будут автоматически переведены пользователи "Кэшбери".

"Через 100 дней мы создаём новую компанию — GDC, Global decentralized community… В первый год мы планируем вырасти до 5 миллионов участников, а в следующий год — до 30 миллионов", — сказал Варданян.

В конце сентября Центробанк сообщил, что передал информацию о "Кэшбери" в Генпрокуратуру и МВД. Регулятор усмотрел в деятельности организации "явные признаки финансовой пирамиды", основанной на принципах сетевого маркетинга, обещаний завышенной доходности и агрессивной рекламы в СМИ и соцсетях.

В ЦБ оценили ущерб от работы "Кэшбери" в сумму от одного до трех миллиардов рублей.

Через две недели Варданян объявил, что компания уходит на перерыв до ноября и в связи с этим приостанавливает ввод и вывод средств.