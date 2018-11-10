Пожар в гипермаркете в Петербурге продолжается на площади в 600 "квадратов"

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Очаговое горение на площади 600 квадратных метров продолжается в гипермаркете "Лента" в Петербурге после локализации пожара, сообщил журналистам на месте ЧП официальный представитель городского ГУМЧС России Андрей Литовка.

Сообщение о возгорании в круглосуточном гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118, корпус 7 поступило в 8.30. Площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 3,8 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировано 100 человек, остальные люди вышли сами. В настоящее время пожар локализован, его ранг был понижен с третьего номера до второго.

По словам представителя МЧС, прибывшие через 8 минут после поступления сообщения о пожаре подразделения установили, что происходит очаговое горение внутри торгового зала. "Происходит очаговое горение на площади 600 метров квадратных. Работает 12 единиц техники 58 человек личного состава", — сказал Литовка.

По его словам, о причинах пожара говорить рано, на месте работают дознаватели. "Главное, что все живы, администрация объекта грамотно сработала, эвакуировала всех посетителей и сотрудников, пострадавших нет", — добавил представитель МЧС.

Как ранее сообщили РИА Новости в городской службе скорой помощи, при пожаре в "Ленте" пострадал один человек.

Как передает корреспондент РИА Новости, движение автомобилей по набережной Обводного канала со стороны гипермаркета перекрыто. Из канала производится забор воды для тушения.