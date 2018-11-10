При пожаре в гипермаркете в Петербурге пострадал человек

Сотрудники экстренных служб на месте пожара в гипермаркете Лента в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

Сотрудники экстренных служб на месте пожара в гипермаркете Лента в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в гипермаркете "Лента" в Петербурге, сообщили РИА Новости в городской службе скорой помощи.

"По нашим данным, пострадал один человек, он госпитализирован с травмами. Пострадавший не в тяжелом состоянии", — сказала собеседница агентства.

Сообщение о возгорании в гипермаркете "Лент" на набережной Обводного канала, дом 118 поступило в 8.30. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия спустя 8 минут. Площадь пожара — 5 тысяч квадратных метров. Были эвакуированы 800 человек. Обрушилась кровля здания на площади 3,8 тысячи "квадратов".