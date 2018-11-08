Прокуратура просит завести дело на персонал колонии, где находится Цеповяз

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Амурская прокуратура добивается возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц исправительной колонии, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз по делу о массовом убийстве на станице Кущевская, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

Цеповяз отбывает 20-летний срок по делу о массовом убийстве в колонии строгого режима в селе Среднебелая Амурской области. Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках за столом, на котором лежат крабы, шашлык и красная икра. Прокуратура Приамурья после этого организовала проверку, в ходе которой предстоит сравнить ассортимент товаров из магазина при колонии с продуктами, попавшими на фото.

"Повторная проверка в октябре 2018 года показала, что нарушения, связанные с предоставлением незаконных привилегий указанному лицу, продолжают иметь место. В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц исправительного учреждения по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — заявил Куренной.

Он добавил, что прокуратура уже неоднократно в течение года проводила проверку по фактам нарушения администрацией исправительной колонии № 3 требований уголовно-исполнительного законодательства. Кроме того, амурский прокурор внес представление об устранении нарушений закона начальнику колонии.

Проверяющие установили, что Цеповязу были созданы условия для систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом запретов, что выразилось в виде предоставления ему дорогих продуктов, необоснованных дополнительных длительных и краткосрочных свиданий, возможности свободно пользоваться телефоном, а также встречаться с иными лицами, отбывающими наказание в учреждении.

В четверг председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова сообщила РИА Новости, что Цеповяза поместили в штрафной изолятор.