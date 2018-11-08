Цеповяза поместили в штрафной изолятор

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя — РИА Новости. Вячеслава Цеповяза, отбывающего срок по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом рассказала РИА Новости председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова.
Ранее Охотникова рассказала РИА Новости об условиях содержания Цеповяза. По ее словам, он отбывает срок без привилегий, раньше работал, но теперь прекратил из-за инвалидности.
Фотографии из колонии
Бастрыкин потребовал дать "жесткую правовую оценку" действиям сотрудников колонии, которые, судя по данным СМИ, "стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности".
Кроме того, глава СК поручил "незамедлительно принять решение о возбуждении уголовного дела", если будет найден состав преступлений. Ход проверки проконтролирует центральный аппарат ведомства.
Также в колонию с проверкой выехал зампрокурора Приамурья и представитель прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.