Цеповяза поместили в штрафной изолятор

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя — РИА Новости. Вячеслава Цеповяза, отбывающего срок по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом рассказала РИА Новости председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова.

"Причину не знаю. Наверное, какой-то проступок сделал, нарушил внутренний распорядок. Осужденный может до одного месяца находиться в ШИЗО. Будем выезжать в колонию вместе с прокуратурой", — сказала она.

Ранее Охотникова рассказала РИА Новости об условиях содержания Цеповяза. По ее словам, он отбывает срок без привилегий, раньше работал, но теперь прекратил из-за инвалидности.

Фотографии из колонии



Цеповяз отбывает наказание в Амурской области. Ранее в СМИ появились фотографии, на которых заключенный позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него продукты явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что подобные публикации должны быть предметом интереса ведомств, курирующих систему исполнения наказаний.

Бастрыкин потребовал дать "жесткую правовую оценку" действиям сотрудников колонии, которые, судя по данным СМИ, "стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности".

Кроме того, глава СК поручил "незамедлительно принять решение о возбуждении уголовного дела", если будет найден состав преступлений. Ход проверки проконтролирует центральный аппарат ведомства.

В УФСИН по Приамурью ранее заявляли, что появившиеся в интернете фото сделаны еще три года назад, и пообещали передать материалы о "нарушениях правил внутреннего распорядка исправительного учреждения" в следственные органы.

Также в колонию с проверкой выехал зампрокурора Приамурья и представитель прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.



