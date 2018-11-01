На Кубани почти 600 человек пострадали от наводнения

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в результате наводнения и схода селей в Краснодарском крае составляет почти 600 человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"По состоянию на 06:00 мск четверга пострадали 592 человека", — уточнил собеседник агентства.

В больницах находятся 28 пострадавших, выписаны четверо. Медицинскую помощь амбулаторно получили 560 жителей края.

Причиной наводнения стали прошедшие на прошлой неделе сильные дожди в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи. Потребовалось ввести режим ЧС и эвакуировать часть населения.

По данным МЧС, в 29 населенных пунктах подтопило 2365 жилых домов, погибли шесть человек, судьба еще двоих неизвестна.

В пунктах временного размещения остаются 175 человек, в том числе 58 детей.

Из-за размыва путей были задержаны или отменены десятки поездов. Сейчас железнодорожное сообщение полностью восстановлено.

Пострадавшие начали получать компенсации. В ликвидации последствий наводнения участвуют более пяти тысяч человек.