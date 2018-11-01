В подтопленных районах Кубани полностью восстановили движение поездов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя – РИА Новости. Железнодорожники полностью восстановили разрушенную наводнением инфраструктуру на участке Туапсе – Кривенковская в Краснодарском крае, поезда пропускаются в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги в четверг.

Работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры на участке Туапсе – Кривенковская, поврежденной в результате проливных дождей 24-25 октября, были завершены в 23.56 мск среды. "Введены в эксплуатацию первый и второй железнодорожные пути, пассажирские и грузовые поезда пропускаются в соответствии с графиком", — говорится в сообщении.

Всего на территории Туапсинского района Краснодарского края специалисты восстановили более 7 километров железнодорожного пути, 5 железнодорожных мостов, 21 опору контактной сети, 1100 метров проводов контактной сети, 300 метров проводов автоблокировки и 300 метров проводов линии продольного электроснабжения, а также 320 устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.

Для ремонтных работ были задействованы два восстановительных поезда и две машинные станции, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры.

Из-за сильных дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Работа железной дороги на побережье Кубани была нарушена – с 24 по 28 октября было задержано 65 пассажирских поездов, отменено 36 поездов, сокращены маршруты 9 поездов. В задержанных поездах следовало свыше 19,1 тысячи пассажиров.