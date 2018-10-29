Более пяти тысяч человек ликвидируют последствия наводнения на Кубани

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Свыше 5 тысяч человек и более 600 единиц техники привлечены к ликвидации последствий дождевого паводка и схода селей в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 5070 человек и 610 единиц техники", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в шести пунктах временного размещения сейчас находятся 205 человек. В гостиницах Адлеровского района размещен 431 человек. С целью проведения поисковых работ обследованы 13 километров береговой линии Черного моря.