Число погибших в результате наводнения на Кубани выросло до шести

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Мощный циклон на Кубани унес жизни шести человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Один человек пропал без вести: в Туапсе разыскивают пенсионерку, переставшую выходить на связь с родственниками.
На этой неделе на регион обрушился циклон, который принес ливневые дожди. Уровень воды в отдельных местах достигает двух метров.
Свои дома покинули более 460 жителей, подтоплены свыше тысячи строений. Основной удар пришелся на Туапсинский и Апшеронский районы, там введен режим ЧС.
Нарушено железнодорожное сообщение, отменены десятки поездов.
Кроме того, разрушен двадцатиметровый участок федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи, движение по ней прервано.
По предварительной оценке специалистов, на восстановление транспортного сообщения потребуется около двух суток.