Число погибших в результате наводнения на Кубани выросло до шести

Аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий сильных дождей на территории Краснодарского края. Скриншот видео, предоставленного МЧС РФ

Аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий сильных дождей на территории Краснодарского края. Скриншот видео, предоставленного МЧС РФ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Мощный циклон на Кубани унес жизни шести человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Еще трое пострадали, двое из них госпитализированы, одному медицинская помощь оказана амбулаторно.

Один человек пропал без вести: в Туапсе разыскивают пенсионерку, переставшую выходить на связь с родственниками.

На этой неделе на регион обрушился циклон, который принес ливневые дожди. Уровень воды в отдельных местах достигает двух метров.

Свои дома покинули более 460 жителей, подтоплены свыше тысячи строений. Основной удар пришелся на Туапсинский и Апшеронский районы, там введен режим ЧС.

Сложная ситуация и в Сочи: за прошлую ночь выпало около 76 миллиметров осадков. Город пока отрезан от внешнего мира, но имеющихся запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции хватит до восстановления транспортного сообщения, заверили в пресс-службе мэрии.

Нарушено железнодорожное сообщение, отменены десятки поездов.

Кроме того, разрушен двадцатиметровый участок федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи, движение по ней прервано.

По предварительной оценке специалистов, на восстановление транспортного сообщения потребуется около двух суток.