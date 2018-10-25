Число эвакуированных из-за подтопления на Кубани выросло до 460 человек

КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. Число эвакуированных из-за затопления в Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края выросло до 460 человек, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось о 360 эвакуированных из-за подтопления после обильных дождей в регионе.

"Силами и средствами МЧС России в течение суток 24 и в ночь на 25 октября проводились поисково-спасательные работы, в результате которых совместно с подразделениями Кубань-Спас и силами муниципальных образований эвакуировано 460 человек, в том числе с использованием плавсредств 72 человек. Поисковые работы во всех подтопленных населенных пунктах продолжаются", — сообщает спасительное ведомство.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Для контроля хода ликвидаций последствий циклона на Кубань вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.