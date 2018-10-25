На Кубани подтопило более 1,8 тысячи домов

КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. Более 1,8 тысячи домовладений, в которых проживают свыше 5 тысяч человек, по последним данным, подтоплено в результате обильных дождей в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации региона.

По ее информации, из-за циклона за 12 часов выпало 229 мм осадков.

"По последним данным, было подтоплено 1846 домовладений, где проживают более 5 тысяч человек. В Туапсинском районе 836 домов подтоплены, повреждены объекты инфраструктуры, нарушено водоснабжение и железнодорожное сообщение. В Апшеронском районе подтопило более одной тысячи придомовых участков, вода зашла в 903 дома. В Сочи насчитывается 107 подтопленных жилых помещений", — приводит пресс-служба администрации данные вице-губернатора Андрея Алексеенко, которые он озвучил на заседании оперативного штаба в Туапсе.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Как сообщают региональные власти, в течение ближайших суток уменьшения осадков не предвидится.