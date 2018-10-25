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Происшествия

Наводнение на Кубани привело к жертвам и разрушениям

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Наводнение на Кубани (41)
(обновлено: 13:16 25.10.2018)
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© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкАварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий сильных дождей на территории Краснодарского края. Скриншот видео, предоставленного МЧС РФАварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий сильных дождей на территории Краснодарского края. Скриншот видео, предоставленного МЧС РФ
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Краснодарском крае из-за циклона погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. СК начал проверку.

Улица в Туапсе, подтопленная в результате сильных дождей. Архивное фото
© РИА Новости / Владислав Щеколдин
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Губернатор Кубани рассказал о ликвидации последствий непогоды
Также есть пострадавшие, их число уточняется. Один человек пропал без вести: в Туапсе разыскивают пенсионерку, переставшую выходить на связь с родственниками после затопления.

Уровень воды в отдельных местах достигает двух метров. В Хадыженске (Апшеронский район) спасатели при помощи катамарана эвакуировали двоих детей с крыши дома.

Пострадавшие районы

Свои дома покинули более 460 жителей, подтоплены свыше тысячи строений. Основной удар пришелся на Туапсинский и Апшеронский районы, там введен режим ЧС.

Сложная ситуация и в Сочи: за ночь в городе выпало около 76 миллиметров осадков. Подтоплены 76 придомовых территорий, вышли из строя 20 трансформаторных подстанций, 320 домов в поселке Волковка оказались отрезанными от газоснабжения. Кроме того, без воды остаются несколько сочинских сел, в том числе Хобза и Горное Лоо.

"Аварийные работы осложнены подъемом воды в реке Хобза. К социально значимым объектам организован подвоз чистой питьевой воды двумя автоцистернами", — сообщили в МУП Сочи "Водоканал".

Поврежденные дороги

Из-за разгула стихии на Кубани частично заблокировано железнодорожное сообщение, задержаны 25 поездов.

Горячая линия. Архивное фото
© Фото : МЧС России
На Кубани открыли горячую линию для пассажиров задерживающихся поездов
Один состав все же выехал из Майкопа в Адлер, но несколько часов назад застрял на перегоне. В поезде находится детский танцевальный коллектив, за ним направили автобус из Ставрополя.

Кроме того, разрушен двадцатиметровый участок федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи, движение по ней прервано.

К месту происшествия стянули технику — краны, экскаватор, фронтальные погрузчики, манипуляторы и самосвалы, — однако высокий уровень воды мешает восстановительным работам.

Борьба со стихией

Всего с последствиями стихии борются более 700 человек и 150 единиц техники.

К работе готовы подключиться сотрудники Донского спасцентра.

Улица в Туапсе, подтопленная в результате сильных дождей
© РИА Новости / Владислав Щеколдин
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СК начал проверку из-за двух найденных тел в зоне подтопления на Кубани
Краснодарская транспортная прокуратура организовала круглосуточное дежурство и открыла горячую линию для пассажиров задерживающихся на Кубани поездов.

В регион вылетела оперативная группа с главой МЧС Евгением Зиничевым.

Продовольствия хватает

Сочи пока отрезан от внешнего мира, но имеющихся в городе запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции хватит до восстановления транспортного сообщения, заверили в пресс-службе мэрии.

"В среднем запасов бакалеи имеется на семь-четырнадцать дней. Продуктов долгосрочного хранения — на семь-десять дней. Сыров и колбасных изделий — на семь дней. Масложировой продукции — на пять-семь дней. Сочинский хлебокомбинат, не снижая ассортимента и объемов вырабатываемой продукции, готов обеспечить город в течение четырех дней", — уточнили в муниципалитете.

По предварительной оценке специалистов, на восстановление транспортного сообщения потребуется около двух суток.

Как прогнозируют синоптики, проливные дожди в Краснодарском крае будут идти до пятницы.

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Вода затопила дороги в Туапсе из-за сильных дождей

 

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