Наводнение на Кубани привело к жертвам и разрушениям

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Краснодарском крае из-за циклона погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. СК начал проверку.

Также есть пострадавшие, их число уточняется. Один человек пропал без вести: в Туапсе разыскивают пенсионерку, переставшую выходить на связь с родственниками после затопления.

Уровень воды в отдельных местах достигает двух метров. В Хадыженске (Апшеронский район) спасатели при помощи катамарана эвакуировали двоих детей с крыши дома.

Пострадавшие районы

Свои дома покинули более 460 жителей, подтоплены свыше тысячи строений. Основной удар пришелся на Туапсинский и Апшеронский районы, там введен режим ЧС.

Сложная ситуация и в Сочи: за ночь в городе выпало около 76 миллиметров осадков. Подтоплены 76 придомовых территорий, вышли из строя 20 трансформаторных подстанций, 320 домов в поселке Волковка оказались отрезанными от газоснабжения. Кроме того, без воды остаются несколько сочинских сел, в том числе Хобза и Горное Лоо.

"Аварийные работы осложнены подъемом воды в реке Хобза. К социально значимым объектам организован подвоз чистой питьевой воды двумя автоцистернами", — сообщили в МУП Сочи "Водоканал".

Поврежденные дороги

Из-за разгула стихии на Кубани частично заблокировано железнодорожное сообщение, задержаны 25 поездов.

Один состав все же выехал из Майкопа в Адлер, но несколько часов назад застрял на перегоне. В поезде находится детский танцевальный коллектив, за ним направили автобус из Ставрополя.

Кроме того, разрушен двадцатиметровый участок федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи, движение по ней прервано.

К месту происшествия стянули технику — краны, экскаватор, фронтальные погрузчики, манипуляторы и самосвалы, — однако высокий уровень воды мешает восстановительным работам.

Борьба со стихией

Всего с последствиями стихии борются более 700 человек и 150 единиц техники.

К работе готовы подключиться сотрудники Донского спасцентра.

Краснодарская транспортная прокуратура организовала круглосуточное дежурство и открыла горячую линию для пассажиров задерживающихся на Кубани поездов.

В регион вылетела оперативная группа с главой МЧС Евгением Зиничевым.

Продовольствия хватает

Сочи пока отрезан от внешнего мира, но имеющихся в городе запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции хватит до восстановления транспортного сообщения, заверили в пресс-службе мэрии.

"В среднем запасов бакалеи имеется на семь-четырнадцать дней. Продуктов долгосрочного хранения — на семь-десять дней. Сыров и колбасных изделий — на семь дней. Масложировой продукции — на пять-семь дней. Сочинский хлебокомбинат, не снижая ассортимента и объемов вырабатываемой продукции, готов обеспечить город в течение четырех дней", — уточнили в муниципалитете.

По предварительной оценке специалистов, на восстановление транспортного сообщения потребуется около двух суток.

Как прогнозируют синоптики, проливные дожди в Краснодарском крае будут идти до пятницы.