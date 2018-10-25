На Кубани открыли горячую линию для пассажиров задерживающихся поездов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт — РИА Новости. Краснодарская транспортная прокуратура организовала круглосуточное дежурство и открыла горячую линию для пассажиров задерживающихся на Кубани поездов из-за непогоды, сообщает Южная транспортная прокуратура.

С вечера среды на перегоне Греческий – Кривенковская Краснодарского региона из-за подтопления железнодорожных путей было закрыто движение поездов. По данным СКЖД на утро четверга, задерживается 15 поездов и три электрички.

"Краснодарской транспортной прокуратурой в связи с временным нарушением расписания движения поездов, связанного с восстановительными работами железнодорожного полотна на участке Горячий Ключ — Туапсе, 24-25 октября 2018 года организована работа горячей линии для приема обращений пассажиров по телефону 8-961-535-72-36, а также осуществляется личный прием граждан работниками прокуратуры в помещении дежурного по вокзалу Краснодар — 1 (Южное крыло, 1 этаж)", — говорится в сообщении.

По задержкам поездов в Туапсинском районе Краснодарского края осуществляется прием граждан в Туапсинской транспортной прокуратуре по адресу: г. Туапсе, пл. Октябрьской революции, д. 1. Граждане также могут обратиться на горячую линию по телефонам 8 (86167) 2-40-23, 8-928-207-84-16, 8-918-328-99-37.

По задержкам поездов в районе г. Сочи пассажиры могут обратиться в Сочинскую транспортную прокуратуру по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Привокзальная, д. 8 или по телефонам 8 (8622) 25-90-76 и 8-928-850-89-89.

Личный прием граждан организован и в Ростовской транспортной прокуратуре — сюда могут обратиться пассажиры, у которых куплены билеты на проходящие через Ростов-на-Дону поезда, следующие из/в Краснодарский край. Прием ведется в здании Ростовской транспортной прокуратуры по адресу: г. Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, д. 1/2, по телефонам 8 (863) 238-29-76 или 8-988-950-92-88.