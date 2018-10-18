В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при трагедии в Керчи

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Ночью врачам удалось стабилизировать состояние тяжело раненных при стрельбе и взрыве в керченском колледже, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"В реанимационном отделении остаются 12 человек, из которых семь в крайней тяжести, трое тяжелых, двое больных средней тяжести", — сказала она.

Всего в стационарах остаются 44 человека. Некоторых раненых перевели в Симферополь, Темрюк, Краснодар, Москву и другие российские города.

Ранее она сообщила, что большинство пострадавших получили ранения при взрыве бомбы, которая была начинена инфицированными поражающими элементами, в то время как большая часть погибших скончались от огнестрельных ранений.

Накануне студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Месяц назад Росляков получил разрешение на хранение оружия. До этого у него дома проводили проверку на наличие необходимого места для хранения оружия и никаких нарушений не выявили. Лицензия на оружие, в частности, свидетельствует о том, что стрелок прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>