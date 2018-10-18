Пострадавшие при ЧП в Керчи в основном получили ранения от взрыва

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Пострадавшие при стрельбе и взрыве в колледже в Керчи в основном получили ранения от взрыва бомбы с металлическими предметами, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"То, что мы сейчас видим — это минно-взрывное ранение, ранение устройством самодельным, которое нашпиговано было металлическими мелкими конструкциями, шайбами, различными элементами: круглые, квадратные. Ужас в том, что поскольку это разлеталось со страшной силой, мышцы ими нашпигованы, печень, кишечник. Разрывы внутренних органов, а внутри органов мы находим эти шайбы и металлические предметы", — сказала Скворцова журналистам.

По ее словам, все металлические предметы были инфицированы. "Поэтому там, где они были, тут же начинается острое воспаление", — пояснила министр.

Она отметила, что у пострадавших нет пулевых ранений. "По всей видимости, когда стреляли в упор, к сожалению, эти люди погибли в том числе", — добавила Скворцова.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>