Пострадавшие при ЧП в Керчи в основном получили ранения от взрыва

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Пострадавшие при стрельбе и взрыве в колледже в Керчи в основном получили ранения от взрыва бомбы с металлическими предметами, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
По ее словам, все металлические предметы были инфицированы. "Поэтому там, где они были, тут же начинается острое воспаление", — пояснила министр.
Она отметила, что у пострадавших нет пулевых ранений. "По всей видимости, когда стреляли в упор, к сожалению, эти люди погибли в том числе", — добавила Скворцова.
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