Подозреваемый во взрыве в Керчи легально получил разрешение на оружие

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Подозреваемый в массовом убийстве в колледже в Керчи студент 4 курса легально получил разрешение на оружие, собрал все необходимые документы и обследовался у психиатра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

"Он достиг совершеннолетия, прошел все медкомиссии и необходимые процедуры, в том числе проверку у психиатра, собрал все необходимые документы, и получил разрешение на ружье — все было легально и официально", — пояснил собеседник.

Он добавил, что студент получил разрешение на оружие около месяца назад. По словам представителя экстренных служб, перед этим обследовалось его место жительство на наличие необходимого места хранения оружия, нарушений обнаружено не было.