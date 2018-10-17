Подозреваемый во взрыве в Керчи легально получил разрешение на оружие

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Подозреваемый в массовом убийстве в колледже в Керчи студент 4 курса легально получил разрешение на оружие, собрал все необходимые документы и обследовался у психиатра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Он достиг совершеннолетия, прошел все медкомиссии и необходимые процедуры, в том числе проверку у психиатра, собрал все необходимые документы, и получил разрешение на ружье — все было легально и официально", — пояснил собеседник.
Он добавил, что студент получил разрешение на оружие около месяца назад. По словам представителя экстренных служб, перед этим обследовалось его место жительство на наличие необходимого места хранения оружия, нарушений обнаружено не было.