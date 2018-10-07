В УФСИН назвали причину массовой драки в омской колонии

НОВОСИБИРСК, 7 окт — РИА Новости. Зачинщики массовой драки в омской исправительной колонии № 6 требовали дать им сотовые телефоны, позволить свободное перемещение по территории и освободить из штрафных изоляторов нарушителей режима, сообщает управление ФСИН по Омской области.
"В настоящее время зачинщики беспорядков изолированы от основной массы осужденных. С ними проводятся следственные действия для установления причастности к беспорядкам и изобличению лидеров, призывающих к неповиновениям. Ситуация в подразделении находится под контролем", — отметили в УФСИН.пострадали более 20 осужденных. Возбуждено уголовное дело по статье "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".