В УФСИН назвали причину массовой драки в омской колонии

НОВОСИБИРСК, 7 окт — РИА Новости. Зачинщики массовой драки в омской исправительной колонии № 6 требовали дать им сотовые телефоны, позволить свободное перемещение по территории и освободить из штрафных изоляторов нарушителей режима, сообщает управление ФСИН по Омской области.

В сообщении отмечается, что в результате спецоперации активных протестующих изолировали от остальных. По данным ведомства, оружие и специальные средства при этом не применялись. Ход спецоперации сняли видеокамеры колонии.

"В настоящее время зачинщики беспорядков изолированы от основной массы осужденных. С ними проводятся следственные действия для установления причастности к беспорядкам и изобличению лидеров, призывающих к неповиновениям. Ситуация в подразделении находится под контролем", — отметили в УФСИН.

В работе оперативного штаба по инциденту принимают участие представитель уполномоченного Омской области по правам человека и члены областной Общественной наблюдательной комиссии.