В массовой драке в омской колонии пострадали более 20 заключенных

НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Более 20 заключенных пострадали в результате массовой драки в исправительной колонии №6 УФСИН России по Омской области, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

Ранее областное УФСИН сообщило, что вечером в субботу 6 октября личный состав исправительной колонии строгого режима №6 был поднят по тревоге из-за массовой драки осужденных. Обстановка в колонии стабилизировалась и находится под контролем. В учреждении работают представители прокуратуры, уточняется на сайте.

"Пострадали более 20 человек, всем им была своевременно оказана медицинская помощь. В настоящее время на месте работают следователи, проводятся допросы", — сказала собеседница агентства, добавив, что у пострадавших различные травмы, но тяжелых нет.

Ранее управление сообщило, что по факту драки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". На месте происшествия работают следователи Первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.