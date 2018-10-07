В Омске возбудили дело после массовой драки в колонии

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после массовой драки в исправительной колонии №6 УФСИН России по Омской области, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.

Ранее областное УФСИН сообщило, что личный состав исправительной колонии строгого режима №6 был поднят по тревоге из-за массовой драки осужденных. Обстановка в колонии стабилизировалась и находится под контролем. В учреждении работают представители прокуратуры, уточняется на сайте.

"Возбуждено уголовное дело по факту причинения 6 октября группой осужденных лиц телесных повреждений другим осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии №6 УФСИН РФ по Омской области, по признакам преступления "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи Первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и конкретных виновных лиц. Расследование продолжается.