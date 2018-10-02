Пострадавший от пыток в ярославской колонии Макаров вышел на свободу

ВОРОНЕЖ, 2 окт — РИА Новости. Жестоко избитый сотрудниками ярославской колонии Евгений Макаров вышел на свободу после решения суда о сокращении ему срока заключения, сообщила РИА Новости адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.
"Вышел", — сообщила Бирюкова.
Видео с избиением заключенного Евгения Макарова опубликовала в июле "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.
Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии №8 — Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко. Оба дела объединены в одно производство, и Макаров является одним из потерпевших. В судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего — Николаев. Позже адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что в деле появились еще двое потерпевших, их фамилии — Тарновский и Гукосян.