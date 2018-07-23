Инициатор разбирательства в ярославской колонии покинула страну

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Правозащитники сообщили, что адвокат Ирина Бирюкова, опубликовавшая видео пыток в ярославской колонии, уехала из России и обратилась за государственной защитой для себя и своей семьи, сообщает в Facebook фонд "Общественный вердикт".

Видео с избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин заявлял об отстранении от должности 17 сотрудников колонии.

"Защитник пострадавшего от пыток в колонии № 1 Ярославля Евгения Макарова адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова уехала из страны и обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи", — говорится в сообщении правозащитной организации.

Отмечается, что в заявлении на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина Бирюкова сообщает, что "ей стало известно, что некоторые из фигурантов видео высказывали угрозы мести в адрес адвоката".

Кроме того, сообщается, что Бирюкова попросила СК РФ забрать расследование уголовного дела о пытках в колонии №1 из Ярославля в Москву.