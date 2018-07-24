Дело о пытках в ярославской колонии передали в центральный аппарат СК

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Расследование пыток в ярославской колонии передано в центральный аппарат СК РФ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета уголовное дело об избиении сотрудниками УФСИН мужчины, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний Ярославской области, для дальнейшего всестороннего и объективного расследования передано в центральный аппарат СКР", — сказала Петренко.

По ее словам, следствие установило личности всех сотрудников исправительной колонии, принимавших участие в избиении, задержаны шесть человек. В суд будут направлены ходатайства следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео с жестоким избиением заключенного в колонии на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них уже задержаны.