В двух районах Дагестана ввели режим КТО

МАХАЧКАЛА, 27 сен — РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в двух районах Дагестана, ведется поиск боевиков, сообщил РИА Новости в четверг представитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в республике.

"В 06.30 мск начальником управления ФСБ по республике принято решение о введении правового режима КТО на отдельном участке территории Буйнакского и Кумторкалинского районов Дагестана", — сказал собеседник агентства.

Ведется поиск боевиков и их пособников.