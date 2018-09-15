В двух районах Дагестана отменили режим КТО после ликвидации трех боевиков

Сотрудник правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

Сотрудник правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

МАХАЧКАЛА, 15 сен — РИА Новости. Режим контртеррористической операции, введенный в двух районах Дагестана, где ликвидировали трех боевиков, отменен, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике.

"В 13.00 мск режим КТО на территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана прекращен", — рассказал собеседник агентства.

Как ранее сообщил Национальный антитеррористический комитет, в ходе поисковых мероприятий в горно-лесистой местности в районе селения Талги силами правопорядка была обнаружена группа бандитов в составе трех человек, которые в ответ на предложение сдаться властям открыли огонь из автоматического оружия. Силами спецназа ФСБ России боевики были нейтрализованы.