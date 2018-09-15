В Дагестане в ходе КТО нейтрализовали троих боевиков

Сотрудник правоохранительных органов во время контртеррористической спецоперации в Дагестане. Архивное фото

Сотрудник правоохранительных органов во время контртеррористической спецоперации в Дагестане. Архивное фото

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Трое боевиков нейтрализованы в ходе КТО в Дагестане в районе селения Талги, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Согласно сообщению, в связи с получением органами безопасности информации о планирующихся преступлениях террористической направленности, с 5 утра было принято решение о проведении КТО на территории Карабудахкентского и Буйнакского районов Республики Дагестан.

"В ходе поисковых мероприятий в горно-лесистой местности в районе селения Талги силами правопорядка была обнаружена группа бандитов в составе трех человек, которые в ответ на предложение сдаться властям открыли огонь из автоматического оружия. Силами спецназа ФСБ России боевики были нейтрализованы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте боя были обнаружены оружие и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.