Суд отклонил апелляцию экс-продюсера Лолиты к певице

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая отклонила иск Елены Кипер, экс-продюсера и соавтора ряда песен Лолиты Милявской, к певице о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Кипер на принятое в июле решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу.

Милявская в феврале разместила в соцсетях видеоролик, в котором сообщила, что получила претензию от адвоката Кипер с требованием удалить из соцсетей высказывание певицы "более наглого существа я в жизни не видела". По словам Милявской, аналогичное требование было адресовано также Life.ru. Ранее ряд СМИ, в том числе Super.ru и Life.ru, сообщал о конфликте Милявской с Кипер, которую певица обвинила в "афере с авторскими отчислениями" за ряд произведений, в том числе за песни "Ориентация — Север" и "На Титанике".

Кипер потребовала от Лолиты и СМИ удалить распространенные Милявской сведения, порочащие ее деловую репутацию, а также обязать интернет-ресурсы, опубликовавшие эти сведения, опубликовать опровержение. В представленном в суд проекте опровержения истица просила указать, что не соответствуют действительности сведения о том, что "Кипер обвиняется в присвоении авторства чужих песен, краже денежных средств у Милявской Лолиты Марковны, а равно оскорбительного утверждения, что Елена Кипер является "наглым существом".

Представитель Кипер сообщил в суде, что между Лолитой и ООО "Елена Кипер Паблишинг и Продакшн", гендиректором которого является истица, в 2014 году был заключен лицензионный договор, по которому певица на определенный период передала компании исключительные права на распространение своих песен. Далее Кипер передавала права звукозаписывающим фирмам, выплачивая фиксированный процент роялти Милявской. По словам представителя Кипер, было выплачено ровно столько, сколько предусматривалось соглашением, — около 1,5 миллиона рублей. Лолита заявляла в спорной публикации о намерении отсудить 6 миллионов рублей.

Представитель Милявской иск не признал. По его словам, высказывания его доверительницы снабжены словесными маркерами, свидетельствующими об оценочном характере суждений. Представитель соответчиков — компаний "Медиа контент" и "Айньюс", выполняющих функции редакций электронных СМИ, распространивших спорные сведения, и медиахолдинг "Ньюс медиа", учредитель сетевого издания Life.ru, иск также не признал, согласившись с доводами Милявской.

Суд первой инстанции полностью отклонил иск. В решении он указал, что "выражения "уговаривала авторов подписывать своим именем", "умыкнул", "более наглого существа я в жизни не видела" не имеют негативного смысла, так (как) в выражении не указано, что это является противозаконным".