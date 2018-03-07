Соавтор песен Лолиты подала иск к певице о защите репутации

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 11 апреля предварительные слушания по иску ООО "Елена Кипер Паблишинг и Продакшн" к певице Лолите Милявской и медиахолдингу "Ньюс медиа" о защите деловой репутации, сообщили РИА Новости в суде.

Иск поступил в арбитраж 1 марта. Согласно определению суда, в нем заявлено требование "о признании (сведений) не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Кипер Е.В.". Другие подробности пока не сообщаются.

Милявская 27 февраля разместила в соцсетях видеоролик, в котором сообщила, что получила претензию от адвоката Кипер, являвшейся продюсером и автором ряда ее песен, с требованием удалить из соцсетей высказывание певицы "более наглого существа я в жизни не видела". По словам Милявской, требование удалить высказывание было адресовано также Life.ru (входит в "Ньюс медиа").

Ранее ряд СМИ, в том числе Life.ru, сообщал о конфликте Милявской с Кипер, которую певица обвинила в "афере с авторскими отчислениями" за ряд произведений, в том числе за песни "Ориентация — Север" и "На Титанике". Комментариями сторон РИА Новости пока не располагает.