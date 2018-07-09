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Арбитраж отклонил иск к Лолите от ее бывшего продюсера

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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПевица Лолита Милявская. Архивное фотоПевица Лолита Милявская. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Елены Кипер, экс-продюсера и соавтора ряда песен Лолиты Милявской, к певице о защите чести, достоинства и деловой репутации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Певица Лолита Милявская на четвертой Реальной премии MUSICBOX 2016, проходящей в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Кипер требовала от Лолиты и ряда СМИ удалить распространенные Милявской сведения, порочащие ее деловую репутацию, а также обязать интернет-ресурсы, опубликовавшие эти сведения, сделать опровержение.

Милявская в феврале разместила в соцсетях видеоролик, в котором сообщила, что получила претензию от адвоката Кипер с требованием удалить из соцсетей высказывание певицы "более наглого существа я в жизни не видела". По словам Милявской, аналогичное требование было адресовано также Life.ru. Ранее ряд СМИ, в том числе Super.ru и Life.ru, сообщал о конфликте Милявской с Кипер, которую певица обвинила в "афере с авторскими отчислениями" за ряд произведений, в том числе за песни "Ориентация — Север" и "На Титанике".

Представитель Кипер заявил в суде, что между Лолитой и ООО "Елена Кипер Паблишинг и Продакшн", гендиректором которого является истица, в 2014 году был заключен лицензионный договор, по которому певица на определенный период передала компании исключительные права на распространение своих песен. Далее Кипер передавала права звукозаписывающим фирмам, выплачивая фиксированный процент роялти Милявской. По словам представителя Кипер, было выплачено ровно столько, сколько предусматривалось соглашением, — около 1,2 миллиона рублей.

Представитель Кипер заявил, что слова Лолиты нанесли ущерб деловой репутации истицы, которая широко известна не только в музыкальных кругах, в частности она, по словам юриста, читает курс в Высшей школе экономики. Он попросил суд обязать ответчиков опровергнуть три фрагмента из высказываний певицы.

Представитель Милявской иск не признал. По его словам, он не мог быть заявлен Кипер как физлицом, поскольку статусом индивидуального предпринимателя она не обладает, никаких договорных отношений между Кипер и Лолитой не существует. Как заявил представитель Лолиты, высказывания его доверительницы снабжены словесными маркерами, свидетельствующими об оценочном характере суждений. Он также отметил, что требования истца неисполнимы.

Представитель соответчиков — компаний "Медиа контент" и "Айньюс", выполняющих функции редакций электронных СМИ, распространивших спорные сведения, и медиахолдинг "Ньюс медиа", учредитель сетевого издания Life.ru, иск также не признал, согласившись с доводами Милявской. Суд первой инстанции полностью отклонил иск. Решение вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляция.

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0
Швеция
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Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
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10 июля 21:00
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