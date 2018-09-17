В Ленинградской области нашли очевидцев убийства предпринимателя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов установили личности очевидцев убийства предпринимателя Бадри Шенгелии в Ленинградской области, с ними работают следователи, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России по региону.

"Оперативники работают с очевидцами расстрела… Это водители проезжавших автомашин", — сказал собеседник агентства.

По информации СК, в лесополосе во Всеволожском районе Ленинградской области был обнаружен Mercedes, в котором находилось тело водителя с многочисленными огнестрельными ранениями. По предварительным данным, погибшим является 53-летний Шенгелия. Возбуждено уголовное дело.

В 2001 году уроженец Грузии Бадри Шенгелия был осужден городским судом Петербурга за мошенничество. Он был освобожден от наказания по состоянию здоровья, а потом оправдан.

В 2006 году Шенгелию задержали по подозрению в ряде рейдерских атак по всему Северо-Западу. До суда дошел только эпизод о захвате здания ООО "Стройдизайн" стоимостью 35 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия он полностью признал вину и возместил потерпевшим ущерб. 5 февраля 2008 года суд признал Шенгелию виновным, он получил два года и девять месяцев колонии общего режима.

С апреля 2009 года Шенгелия выступал главным свидетелем на суде по делу Владимира Барсукова (Кумарина), которого в СМИ называют лидером Тамбовской ОПГ. Также он являлся свидетелем по делу экс-главы управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, в апреле 2018 года приговоренного к 13 годам колонии за взятки.