В Ленинградской области полицейских будут судить за смерть задержанного

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трёх полицейских, задержанных в Ленинградской области по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержанного, после чего тот скончался, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению трех сотрудников полиции 112 ОП ОМВД России по Кировскому району ЛО и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — сказано в сообщении.

По версии следствия, "подозреваемые превысили свои должностные полномочия и незаконно применили к лицу, задержанному по подозрению в совершении хищения имущества гражданина, физическое насилие". В результате задержанный скончался.

Уголовное дело направлено в Кировский городской суд для рассмотрения по существу.