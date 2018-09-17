В Ленинградской области полицейских будут судить за смерть задержанного

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трёх полицейских, задержанных в Ленинградской области по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержанного, после чего тот скончался, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, "подозреваемые превысили свои должностные полномочия и незаконно применили к лицу, задержанному по подозрению в совершении хищения имущества гражданина, физическое насилие". В результате задержанный скончался.
Уголовное дело направлено в Кировский городской суд для рассмотрения по существу.