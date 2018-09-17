В Петербурге проверят школу, где учитель назвала детей бедными и тупыми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен — РИА Новости. Прокуратура в Санкт-Петербурге инициировала проверку в связи с появлением в соцсетях видео, на котором учительница музыки называет учеников "бедными и тупыми", сообщает в понедельник пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором учительница сетует на отсутствие дисциплины в "бедняцких школах", называет учеников "убогими", "бедными во всех отношениях" и "тупыми", поскольку они не понимают целей посещения школы "своим узким умишком".

"Прокуратура Пушкинского района проводит проверку в связи с информацией в СМИ о ненадлежащем поведении учителя в отношении учеников в одной из школ Пушкинского района", — говорится в сообщении.

Представители школы, а также учитель вызваны в прокуратуру для дачи объяснений по существу. В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения. По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, добавляет прокуратура.

По данным СМИ, инцидент произошел на уроке в шестом классе. Комментарий директора школы РИА Новости получить не удалось.