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Происшествия

"Налетела толпа подростков": 32-летний петербуржец погиб, защищая друга

(обновлено: 08:08 07.09.2018)
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© Фото : предоставлено друзьями погибшегоАндрей Минчук умер на месте происшествияАндрей Минчук умер на месте происшествия
© Фото : предоставлено друзьями погибшего

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. В Санкт-Петербурге толпа подростков избила несколько человек — один из пострадавших, 32-летний Андрей Минчук, скончался на месте. Полицейские задержали двух подозреваемых. Однако выживший потерпевший утверждает, что его били как минимум пятеро. РИА Новости разбирается в очередной громкой криминальной истории с участием несовершеннолетних.

Вечер на школьном дворе

В ночь на 1 сентября жители Санкт-Петербурга Андрей Минчук и Алексей Тихомиров с двумя приятелями расположились во дворе, прилегающем к школе № 256, чтобы попить пива. Рядом на лавочке развлекалась компания из десяти подростков, также употреблявших спиртное.

Пострадавшие в результате нападения подростков в Санкт-Петербурге
© Группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб в социальной сети "ВКонтакте"
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"Один из них подошел к Леше и стал его о чем-то спрашивать, — рассказывает РИА Новости супруга Тихомирова. — Муж попросил парня отойти и не мешать взрослым общаться. Буквально через пару минут на него налетели пятеро, повалили на землю и стали избивать. Андрей попытался помешать им, но силы были слишком неравны".

Тихомиров как мог закрывался от ударов руками, однако вскоре потерял сознание, а когда пришел в себя, едва дополз до дома. Он не видел, как неподалеку до смерти забили Минчука. "В три часа ночи к нам пришли полицейские с родителями Андрея, — продолжает девушка. — Сказали, что сын сильно пострадал в драке и скончался на месте". Позже судебные медики установят: смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы и перелома основания черепа.

Алексей отделался пятью выбитыми зубами, многочисленными ушибами и гематомами. Два их приятеля покинули двор буквально за несколько минут до инцидента. По неподтвержденным данным, несколько человек из компании подростков были учащимися школы № 256.

"Андрей прекрасно знал всех школьников, которые собирались в этом месте, так как жил с ними по соседству. Но раньше никаких стычек не возникало, друг к другу относились нормально, — говорит РИА Новости приятель погибшего Максим Мазепин. — Скорее всего, в этот вечер в компании подростков было несколько парней из другого района".

Знакомые характеризуют погибшего как веселого и жизнерадостного человека. "Конечно, любил выпить, но никогда не вел себя агрессивно. Мог грубо подколоть, но те, кто его знали, не обижались, — уточняет Максим. — В последние несколько лет он работал в строительной сфере".

Друзья Минчука организовали в соцсетях сбор средств на похороны — денег родителей-пенсионеров не хватило. Прощание должно состояться в пятницу. "Это уже вторая трагедия в семье — четыре года назад от гнойного менингита умерла его младшая сестра Марина, — резюмирует Ольга. — Их мама еще не оправилась от этой потери, а сейчас опять хоронит ребенка".

Три дня свободы

Уголовное дело по части четвертой статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" возбудили через несколько дней после инцидента.

Дмитрию Рудакову было всего 20 лет
© Фото предоставлено друзьями погибшего
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"Подозреваемыми в совершении преступления проходят 17-летний учащийся колледжа, а также 20-летний разнорабочий, — сообщил РИА Новости старший помощник СУ СК России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Капитонов. — По версии следствия, в ночь с 31 августа на 1 сентября 2018 года во дворе дома 74 по набережной канала Грибоедова подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры руками и  ногами избили ранее не знакомого им 32-летнего мужчину, который скончался на месте происшествия".

Между тем, как утверждают друзья погибшего, его избивали как минимум три человека, пинали ногами и прыгали на голове. Так это или нет, предстоит установить сотрудникам СК.

В их поле зрения попали Хазинур С. (имя изменено) и Виктор Анисимов, который, судя по фотографиям в социальных сетях, проходил службу во внутренних войсках МВД. На страницах у молодых людей много картинок агрессивной направленности, пропагандирующих так называемую блатную романтику.

Избивают и убивают

Несовершеннолетние все чаще идут на преступления. Неделю назад в центре Санкт-Петербурга два десятка подростков в парке напали на семейную пару и жестоко избили еще несколько человек, одному сломали челюсть. Затем хулиганы изуродовали припаркованные автомобили, разгромили витрину магазина и набросились на пожилую женщину на остановке. Очевидцы подали с десяток заявлений в полицию, однако подозреваемые долго оставались на свободе. Некоторых задержали лишь после публикаций в СМИ.

В середине августа в Свердловской области четыре школьника до смерти избили 23-летнего инвалида Дмитрия Рудакова. Все происходящее снимала на телефон их 13-летняя подруга. Возбудили уголовное дело, но под стражу заключили только одного из подозреваемых. Недовольные этим жители города едва не устроили несанкционированный митинг. После этого в СИЗО отправили еще двоих. Впрочем, одного из них чуть позже отпустили под домашний арест. Сейчас всем четверым предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

© Со страницы Виктора Анисимова в социальной сети "ВКонтакте"Картинка со страницы Виктора Анисимова
© Со страницы Виктора Анисимова в социальной сети "ВКонтакте"
Картинка со страницы Виктора Анисимова

"Раньше такое происходило гораздо реже. На моей памяти лишь однажды подростки, студенты ПТУ, до смерти забили человека, но мы их сразу задержали, — рассказывает РИА Новости экс-начальник "убойного" отдела (1985-1997 годы) Управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник милиции Александр Малышев. — Драки, конечно, случались. Однако все проблемные подростки были на карандаше у службы инспекторов по делам несовершеннолетних. С ними постоянно велась профилактическая работа".

Подозреваемые в расправе над Минчуком по решению Октябрьского районного Санкт-Петербурга суда ближайшие два месяца проведут под стражей. Если вина будет доказана, Анисимову грозит до 15 лет лишения свободы, Хазинуру — не больше десяти.

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