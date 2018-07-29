Напавшего на полицейского в Москве проверят на вменяемость

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Юноше, напавшему на полицейского у посольства Словакии в Москве, назначили судебно-психиатрическую экспертизу, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве в воскресенье.

В пятницу вечером около дома 33 по Брестской улице, неподалеку от посольства Словакии, неизвестный напал на полицейского и нанес ему несколько ножевых ранений. Пострадавший — командир взвода полка полиции по охране диппредставительств и консульств. Нападавший скрылся, но попал в поле зрения нескольких камер видеонаблюдения. Позже подозреваемого задержали, им оказался 17-летний молодой человек.

"Задержанному будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, в результате которой будет установлено его психическое состояние", — говорится в сообщении.