В центре Москвы на полицейского напал неизвестный с ножом

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полицейского отправили в больницу после нападения неизвестного с "острым предметом" в центре Москвы, сообщает столичный главк МВД РФ.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, преступник 25-30 лет около 15 часов несколько раз ударил стража порядка ножом. Как минимум одно ранение в грудь — проникающее.

В результате нападения пострадал командир взвода полиции по охране диппредставительств и консульств, уточнил собеседник агентства.

Преступление произошло около дома 33 по улице Брестской, рядом располагается посольство Словакии.

Для розыска подозреваемого введен план "Сирена".

По данным главка, сотрудник "направлен для оказания помощи в медицинское учреждение", в каком состоянии – не уточняется.

Следствие возбудило уголовное дело по 317-й статье УК РФ о посягательстве на жизнь представителя власти, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Максимальная санкция по этой статье — пожизненное заключение.