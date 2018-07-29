В Москве задержали мужчину, напавшего на полицейского у посольства Словакии

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейского у посольства Словакии в Москве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее источник сообщил, что около дома 33 по Брестской улице, неподалеку от посольства Словакии, в пятницу вечером неизвестный напал на полицейского и нанес ему несколько ножевых ранений. Пострадавший — командир взвода полка полиции по охране диппредставительств и консульств. Нападавший скрылся, но попал в поле зрения нескольких камер видеонаблюдения.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими задержан гражданин, подозреваемый в причинении телесных повреждений сотруднику полиции около дома 33 по улице 1-я Брестская", — пояснила Волк.

В настоящее время задержанный доставляется для проведения следственных действий.

В полиции после нападения сообщили приметы нападавшего: на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 сантиметров. Был одет в темную куртку, светло-синие широкие подвёрнутые джинсы, чёрные мокасины, на голове черная вязаная шапка.

Возбуждено уголовное дело по 317-й статье УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".