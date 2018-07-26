В НПО Лавочкина прошли обыски

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Следствие провело обыски в НПО имени Лавочкина, а также дома у подозреваемых в мошенничестве гендиректора Сергея Лемешевского и главы дирекции Екатерины Аверьяновой, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.
"Обыски проходили вчера. Поздно вечером они были задержаны, а сегодня их доставят в суд", — уточнил он.
Уголовное дело в отношении Лемешевского по статье "Мошенничество в особо крупном размере" возбудили в пятницу. Тогда же начались обыски в головном институте "Роскосмоса" — ЦНИИмаш.
Кроме того, накануне стало известно, что со 2 августа в отставку уходит руководитель еще одного крупного космического предприятия — НПО "Техномаш" Дмитрий Панов. Исполняющим обязанности гендиректора станет Владимир Власюк. Панову предложат продолжить работу на одном из предприятий ракетно-космической отрасли, сообщили в госкорпорации.
В "Роскосмосе" также заявили, что проведут дополнительные проверки в отношении руководителей предприятий отрасли.
Ситуация вокруг ЦНИИмаш
В пятницу в ЦНИИмаш — головном исследовательском институте "Роскосмоса" — прошли обыски в рамках дела о государственной измене. ФСБ считает, что из института "сливались" секретные данные о гиперзвуковых разработках. Обвинения уже предъявлены 74-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, который, по мнению следствия, передал информацию одной из стран НАТО.
В понедельник в "Роскосмосе" уточнили, что дело о государственной измене в ЦНИИмаш касается событий пятилетней давности, а к руководству института у ФСБ вопросов нет.
Эксперты отмечают повышенный интерес западных стран к российским разработкам. Так, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин считает, что российские действующие вооружения фактически обнуляют перспективные разработки, которые западные партнеры только планируют внедрять. Это, по его словам, объясняет "панику и отчаянно-небрежную работу разведки".