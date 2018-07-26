В НПО Лавочкина прошли обыски

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Следствие провело обыски в НПО имени Лавочкина, а также дома у подозреваемых в мошенничестве гендиректора Сергея Лемешевского и главы дирекции Екатерины Аверьяновой, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

"Обыски проходили вчера. Поздно вечером они были задержаны, а сегодня их доставят в суд", — уточнил он.

Уголовное дело в отношении Лемешевского по статье "Мошенничество в особо крупном размере" возбудили в пятницу. Тогда же начались обыски в головном институте "Роскосмоса" — ЦНИИмаш.

Гендиректору НПО грозит до десяти лет лишения свободы, сообщал ранее источник, знакомый с ходом расследования. Лемешевский подал заявление об увольнении со 2 августа. Исполняющим обязанности назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.

Кроме того, накануне стало известно, что со 2 августа в отставку уходит руководитель еще одного крупного космического предприятия — НПО "Техномаш" Дмитрий Панов. Исполняющим обязанности гендиректора станет Владимир Власюк. Панову предложат продолжить работу на одном из предприятий ракетно-космической отрасли, сообщили в госкорпорации.

В "Роскосмосе" также заявили, что проведут дополнительные проверки в отношении руководителей предприятий отрасли. Ситуация вокруг ЦНИИмаш В пятницу в ЦНИИмаш — головном исследовательском институте "Роскосмоса" — прошли обыски в рамках дела о государственной измене. ФСБ считает, что из института "сливались" секретные данные о гиперзвуковых разработках. Обвинения уже предъявлены 74-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, который, по мнению следствия, передал информацию одной из стран НАТО.

Сколько всего людей проходит по уголовному делу, пока неясно, но скандал уже стоил должности директору исследовательско-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по данным госкорпорации, проходит как свидетель.

В понедельник в "Роскосмосе" уточнили, что дело о государственной измене в ЦНИИмаш касается событий пятилетней давности, а к руководству института у ФСБ вопросов нет.

Эксперты отмечают повышенный интерес западных стран к российским разработкам. Так, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин считает, что российские действующие вооружения фактически обнуляют перспективные разработки, которые западные партнеры только планируют внедрять. Это, по его словам, объясняет "панику и отчаянно-небрежную работу разведки".