Глава НПО "Техномаш" уходит в отставку

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Глава еще одного крупного космического предприятия НПО "Техномаш" Дмитрий Панов уходит в отставку, сообщили в среду в Роскосмосе.

Сегодня же утром стало известно, что 2 августа уйдет со своего поста гендиректор химкинского НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский.

"Исполняющий обязанности генерального директора ФГУП "НПО "Техномаш" (входит в периметр "Роскосмоса") Дмитрий Панов покинет свой пост. Ему будет предложено продолжить трудовую деятельность на одном из предприятий ракетно-космической отрасли", — говорится в сообщении.

Трудовые отношения с Дмитрием Пановым, работавшим в ФГУП "НПО "Техномаш" с 2012 года (в том числе в статусе и. о. генерального директора) будут прекращены 3 августа.

Должность и. о. гендиректора "Техномаша" займет Владимир Власюк.

Как уточнил РИА Новости руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко, предложение о назначении на новую должность будет сделано Панову на следующей неделе.

Ранее Дмитрий Рогозин, назначенный главой "Роскосмоса" 24 мая 2018 года, сообщал, что в руководстве космических предприятий России произойдут изменения, которые будут носить "исключительно точечный характер".