Роскосмос проведет проверку всех руководителей предприятий отрасли

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Роскосмос проведет проверки в отношении всех руководителей предприятий отрасли, после чего будет проведена аттестация каждого. Пока идет внутреннее расследование в головном научном институте госкорпорации ЦНИИмаш, проверки Счетной палаты РФ ожидает РКК "Энергия" — разработчика и производителя легендарных "Союзов" и "Прогрессов", а также нового космического корабля "Федерация".

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" в отношении главы НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского. Ранее стало известно об аресте 74-летнего сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева, обвиняемого ФСБ в государственной измене, и начатом расследовании в отношении экс-директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона.

"В отношении всех руководителей будет проводиться проверка, и на будущее будет проводиться аттестация. Мы будем уделять больше внимания, будем жестче к этому относиться", — заявил в этой связи РИА Новости руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

По словам Устименко, выявленные в ходе проверок факты будут передаваться в компетентные органы. "Наше дело провести проверку, выявить и согласно закону передать это в компетентные органы. То, чем мы занимаемся и будем заниматься. По всем компаниям, по всем производствам будут проводиться проверки, будем смотреть, как люди работают", — пояснил он.

Новый генеральный директор Роскомоса Дмитрий Рогозин поручил оказывать органам следствия, проводящим проверки, максимальное содействие. Ранее по его инициативе на предприятиях отрасли были начаты кадровые изменения. В конце мая с поста Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) ушла Рано Джураева, ее в качестве и.о. сменил Андрей Охлопков, курировавший проект создания ракет-носителей "Ангара" в Центре имени Хруничева. Кроме того, сменилось руководство Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс": гендиректором был назначен Дмитрий Баранов, сменив на этом посту обвиняемого в превышении должностных полномочий Александра Кирилина. Глава Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Солнцев также подал заявление об увольнении, и.о. генерального директора предприятия назначен главный конструктор пилотируемых космических комплексов Сергей Романов.

Первый арест в ЦНИИмаш

Как сообщал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, в минувшую пятницу в ЦНИИмаше прошли обыски в рамках дела о государственной измене. По данным "Коммерсанта", ФСБ считает, что из института "сливались" секретные данные о гиперзвуковых разработках.

Обвинения уже предъявлены 74-летнему ученому из ЦНИИмаша Виктору Кудрявцеву, который, по версии следствия, передал секретные данные одной из стран НАТО. Скандал также стоил должности директору исследовательско-аналитического центра Роскосмоса Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по сообщению госкорпорации, проходит как свидетель.

Итоги внутренних проверок, как ожидается, будут представлены главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину в следующий понедельник, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Внутренняя проверка состоится в ЦНИИмаше и будет иметь закрытый характер. Будут решаться комплексные вопросы по режиму секретности, охране и антитеррору. Поставлена задача в течение недели провести работу. Если сегодня проверка начата, то к следующему понедельнику должны быть предоставлены результаты проверки", — сказал он.

По окончании работы комиссии будут сделаны соответствующие выводы и доложены руководству Роскосмоса, отметил Устименко.

"Вопросы есть всегда, и не только к режиму. Что-то нужно сделать лучше, от чего-то отказаться. Комиссия и призвана понять положение дел и исправить ситуацию в нужном направлении", — сказал он.

Уголовное дело в НПО имени Лавочкина

Уголовное дело в отношении главы НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, который покинет свой пост 2 августа, возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере", ему грозит до 10 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.

Сам Лемешевский не доступен для комментариев.

Генеральный директор НПО имени Лавочкина (производитель разгонных блоков "Фрегат" и всех российских межпланетных станций) подал заявление об увольнении с должности, подтвердил РИА Новости руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

Исполняющим обязанности гендиректора назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.

Проверка РКК "Энергия"

Счетная палата РФ проведет по просьбе Роскосмоса комплексную проверку ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", заявил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Ранее сообщалось, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия ракетно-космической отрасли. В июне также сообщалось, что 40% нарушений, выявленных СП в прошлом году, пришлись именно на Роскосмос. В денежном выражении они составили 760 миллиардов рублей.

Вместе с тем Счетная палата РФ готова провести проверку предприятий космической отрасли, если получит соответствующее поручение, сообщил председатель СП Алексей Кудрин. Глава ведомства также напомнил, что Счетная палата может проводить проверку только по указанию президента, Госдумы и правительства.