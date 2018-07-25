Арестованы двое фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Заволжский районный суд Ярославля заключил под стражу младшего инспектора Сергея Драчева — первого из сотрудников колонии № 1, задержанных за пытки осужденного, передал корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 сентября", — уточняется в решении.

Суд также поместил в СИЗО старшего инспектора отдела безопасности ИК-1 Максима Яблокова, написавшего ранее явку с повинной. Защита ходатайствовала о домашнем аресте, но просьбу не удовлетворили: следствие допускает, что Яблоков может скрыться или надавить на свидетелей.

Судья сообщил, что Драчев тоже "признал причастность к преступлению", но "явку не писал".

Всего по делу проходят шесть тюремщиков. Признают ли вину другие, неизвестно.

Сегодня должен решиться вопрос о заключении под стражу пяти из шести подозреваемых. Когда пройдет заседание по шестому, пока не сообщается.

Пытки в ИК-1 Кадры с избиением заключенного в ярославской колонии № 1 на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. Мужчину били "руками, ногами и неустановленными предметами". ФСИН подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. В ведомстве отметили, что категорически осуждают "поведение подобных сотрудников и сожалеют о том, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу".

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ранее сообщалось, что виновным грозит от трех до десяти лет заключения.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла ситуацию на особый контроль. Позднее стало известно, что адвокат Ирина Бирюкова, опубликовавшая видео пыток в ярославской колонии, уехала из России и обратилась за государственной защитой для себя и своей семьи.

Во вторник дело передали в центральный аппарат СК.