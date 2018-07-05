Адвокат рассказал об условиях содержания в колониях-поселениях

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Побег четырех осужденных за неделю в Красноярском крае адвокат Алексей Михальчик объяснил условиями содержания в колониях-поселениях, где за осужденными нет такого строгого надзора, как при других режимах отбывания наказания.

В беседе с РИА Новости Михальчик отметил, что отбывание приговора в колонии-поселении обычно назначают людям, совершившим неумышленным преступления небольшой тяжести, например ДТП. Кроме того, осужденных за более тяжкие преступления, но ставших на путь исправления, могут перевести в колонию-поселение вместо условно-досрочного освобождения после отбытия определенной части срока.

"Поэтому и режим содержания там соответствующий: несколько раз в день проходят проверки, а в остальное время люди, как правило, находятся на работах. Главное требование — чтобы ночью человек находился "в периметре", который охраняется весьма условно", — сказал собеседник агентства.

Ранее управление ФСИН по Красноярскому краю сообщило, что в колонии-поселении ОИК-38 в Минусинске в среду исчез осужденный Максим Бородулин, приговоренный к 6 годам за грабеж и разбой. А в минувшую субботу сразу трое заключенных сбежали из ИК-16 поселка Миндерла. Двое из них были осуждены за угон на пять лет, один — на четыре года за кражу.